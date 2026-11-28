El Manchester United no sabe cómo salir de la espiral de malos resultados en la que está inmerso. Ni siquiera el envión que podría haberle dado la victoria contra la Roma en la Champions League a principios de noviembre ayudó a la causa, ni la llegada de Mauricio Pochettino como nuevo DT.

Ahora, por la fecha 12 de la Premier League, los Red Devils recibieron al Brentford, que aprovechó las falencias defensivas de los anfitriones para ponerse 0-2 arriba antes del descanso gracias a un doblete de Callum Wilson.

Lo llamativo es que el United tuvo muchas oportunidades para abrir el marcador en los primeros minutos del encuentro. Harry Maguire estrelló un cabezazo en el travesaño y Patrick Dorgu estuvo cerca de convertir.

Aun asi, a los 18 minutos, Wilson superó a Senne Lammens con un remate de derecha y, poco después de cumplirse la media hora de juego, volvió a convertir con una definición de zurda. En las dos ocasiones, Dango Ouattara fue el asistidor.

⛔️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MANCHESTER UNITED PIERDE EN OLD TRAFFORD Y SIGUE EN DESCENSO DIRECTO EN PREMIER. pic.twitter.com/mCSLGydODh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 28, 2026

El malestar de los hinchas en Old Trafford se hizo evidente sobre el cierre de la primera mitad y comenzaron a manifestarse en contra de la directiva del club.

¿Cuándo fue la última vez que el Manchester United ganó en la Premier League?

Para encontrar la última victoria de los Red Devils en la liga inglesa es necesario remontarse al 30 de agosto, cuando goleó 5-2 al Ipswich Town en Old Trafford por la segunda fecha del torneo.

Por ese entonces, Michael Carrick todavía estaba al frente del equipo y Bruno Fernandes fue la figura del partido con un hat-trick y una asistencia.

Curiosamente, en esa oportunidad los Red Devils también comenzaron en desventaja, pero a diferencia de lo que está sucediendo este sábado, el capitán consiguió la igualdad antes del descanso y, en la segunda mitad, anotaron cuatro goles para sellar su primer triunfo en la Premier 2026/27.

Desde ese partido ya transcurrieron casi tres meses sin victorias ligueras. Pochettino tiene por delante 45 minutos para evitar que esa racha se prolongue, contra un Brentford que, paradójicamente, llegó a Old Trafford con diez partidos consecutivos sin ganar como visitante.