El Manchester United se encuentra en zona de descenso, algo que no ocurría desde 1986
El Manchester United ha vivido un verdadero calvario en lo que va de la temporada en la Premier League. Tras nueve partidos disputados, han sumado apenas siete puntos y actualmente se encuentran ubicados en el lugar número 18 de la tabla general.
Están empatados en unidades con el Crystal Palace, quien ocupa el puesto 19, y tan solo dos puntos arriba del Sunderland, que aparece en el fondo de la tabla general. Si hoy se terminara la temporada, el Manchester United sería uno de los tres equipos descendidos.
La última vez que el Manchested United pasó una noche en zona de descenso, fue en el lejano año de 1986. En aquella ocasión, los Reds culminaron la temporada en el puesto número 11 de la tabla, con 56 unidades.
La derrota de su acérrimo rival, el Manchester City, frente al Nottingham Forest, por un marcador de 3-1, provocó este irónico efecto dominó que hoy tiene, a los aficionados del United, con los nervios de punta y el ánimo por los suelos.
¿Cuándo y contra quién juega el Manchester United la jornada 10 de la Premier League?
La buena noticia para el Manchester United es que aún les queda mucho tiempo para que enderecen el camino. Si bien luce verdaderamente complicado que les alcance para colarse en lo más alto de la tabla general, sí es suficiente para que, al menos, salga de los puestos de descenso.
Manchester United vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League
El domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibirán al Aston Villa por la décima jornada de la Premier League. Será su último partido antes del parón internacional de noviembre, una instancia que podría servir para recuperar energías y ajustar detalles. Para este partido, no podrán contar con el suspendido Lisandro Martínez.
- 8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94