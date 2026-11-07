El Manchester United se encuentra en zona de descenso, algo que no ocurría desde 1986

El Manchester United ha vivido un verdadero calvario en lo que va de la temporada en la Premier League. Tras nueve partidos disputados, han sumado apenas siete puntos y actualmente se encuentran ubicados en el lugar número 18 de la tabla general.

Están empatados en unidades con el Crystal Palace, quien ocupa el puesto 19, y tan solo dos puntos arriba del Sunderland, que aparece en el fondo de la tabla general. Si hoy se terminara la temporada, el Manchester United sería uno de los tres equipos descendidos.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Naomi Baker - UEFA/GettyImages

La última vez que el Manchested United pasó una noche en zona de descenso, fue en el lejano año de 1986. En aquella ocasión, los Reds culminaron la temporada en el puesto número 11 de la tabla, con 56 unidades.

Nottingham Forest's 3-1 win over Manchester City means Manchester United will spend this evening, at least, in the relegation zone.



It's the first time since November 1986 that United will end a day in the bottom three of the top-flight after having played at least nine games.… pic.twitter.com/o2QAZ7kwTo — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 7, 2026

La derrota de su acérrimo rival, el Manchester City, frente al Nottingham Forest, por un marcador de 3-1, provocó este irónico efecto dominó que hoy tiene, a los aficionados del United, con los nervios de punta y el ánimo por los suelos.

¿Cuándo y contra quién juega el Manchester United la jornada 10 de la Premier League?

La buena noticia para el Manchester United es que aún les queda mucho tiempo para que enderecen el camino. Si bien luce verdaderamente complicado que les alcance para colarse en lo más alto de la tabla general, sí es suficiente para que, al menos, salga de los puestos de descenso.

Manchester United vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Aston Villa FC v Fulham - Premier League 2026/27 | Neville Williams/GettyImages

El domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibirán al Aston Villa por la décima jornada de la Premier League. Será su último partido antes del parón internacional de noviembre, una instancia que podría servir para recuperar energías y ajustar detalles. Para este partido, no podrán contar con el suspendido Lisandro Martínez.

8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

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