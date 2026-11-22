El Manchester United se encuentra en una crisis profunda. Los Red Devils cayeron este domingo 22 de noviembre ante el Liverpool por marcador de 4-0, en el primer partido de Mauricio Pochettino al frente del club. El conjunto mancuniano se encuentra en el penúltimo puesto de la clasificación general después de 11 jornadas, tras sumar ocho puntos, producto de cinco derrotas, cinco empates y solamente una victoria.

Los Diablos Rojos están en uno de los peores momentos de su historia y no se ve por dónde pueda llegar la mejoría.

A continuación te contamos cinco claves que explican la crisis del Manchester United.

5. Un primer tiempo desastroso ante el Liverpool

El Manchester United fue goleado por los Reds | Ash Donelon/GettyImages

El Manchester United terminará la jornada 11 en el penúltimo lugar de la tabla general. Mauricio Pochettino se convirtió en el primer entrenador en la historia de la liga cuyo equipo recibe dos goles y sufre una tarjeta roja durante la primera parte de su primer partido al frente de un club.

4. Terrible racha en la Premier League

Los Red Devils suman una racha negativa en la Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Un club con la historia del Manchester United no se puede permitir estar en la situación en la que se encuentran actualmente. Con su resultado de hoy ante el Liverpool, los Red Devils consiguieron una marca por primera vez en la Premier League: nueve partidos consecutivos sin poder ganar en la liga inglesa. Cinco empates y cuatro derrotas. Algo inédito.

3. Solo tres victorias en la temporada

El Manchester United está en una crisis severa | Ash Donelon/GettyImages

El Manchester United ha disputado un total de 16 encuentros esta temporada en todas las competiciones (Premier League, Champions League y EFL Cup). En este periplo, registra solamente tres victorias, ocho derrotas y cinco empates.

2. Peor debut para un técnico en la era Glazer

Pochettino tiene el peor debut de un técnico en la nueva era del Manchester United | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Con la derrota por marcador de 4-0, Pochettino consiguió un récord poco decoroso con el Manchester United: se convirtió en el técnico debutante con el peor resultado en contra en la era Glazer. En esta época negra para los Diablos Rojos, han pasado 13 entrenadores, de estos, solo tres debutaron con derrota: Louis Van Gaal (1-2 ante el Swansea), Erik ten Hag (1-2 ante el Brighton) y Pochettino (4-0 ante el Liverpool).

1. La peor defensa de Europa

El Manchester United tiene una defensa frágil | Carl Recine/GettyImages

Algo especialmente preocupante para los Diablos Rojos es que han recibido un total de 34 goles esta campaña, convirtiéndose en la peor defensa de las cinco grandes ligas europeas en lo que va de la temporada. No importa si inician Harry Maguire, Lisandro Martínez o Matthijs de Ligt, el cuadro bajo del equipo mancuniano es un verdadero desastre.