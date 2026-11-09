El Manchester United y el fantasma del descenso: ¿cuántas veces perdió la categoría?

El presente del Manchester United en la temporada 2026/27 está lejos de lo que exige su historia. El empate 4-4 frente al Aston Villa permitió rescatar un punto en Old Trafford, pero no alcanzó para salir de la zona roja de la Premier League.

Después de diez jornadas, el equipo de Michael Carrick ocupa el puesto 18, con apenas ocho unidades, y comienza a mirar con preocupación una posibilidad que parecía impensada hace algunos años: volver a disputar la Segunda División del fútbol inglés.

Aunque se trata de uno de los clubes más importantes de Inglaterra y nunca perdió la categoría desde la creación de la Premier League, los registros históricos muestran que atravesó cinco descensos antes de establecerse definitivamente en la máxima división.

🚨📉 Manchester United are 18th in Premier League, entering the international break in relegation zone. pic.twitter.com/bRMcRv8Buk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2026

Cinco descensos que marcaron su historia

El primero ocurrió en 1894, cuando la institución todavía competía bajo el nombre del Newton Heath. En aquella época, el equipo perdió su lugar en la First Division y tuvo que esperar hasta 1906 para conseguir nuevamente el ascenso.

La segunda caída llegó en 1922: una campaña irregular, en la que solamente consiguió ocho victorias en 42 partidos, condenó al conjunto de Mánchester a regresar a la Segunda División. Su recuperación se produjo en 1925, cuando terminó la temporada como subcampeón y consiguió el boleto de vuelta a la élite.

El período más complicado llegó durante la década de 1930. En 1931, el United volvió a descender después de una temporada especialmente negativa, marcada por doce derrotas consecutivas al comienzo del campeonato. El equipo consiguió recuperarse en 1936, pero su permanencia en Primera fue muy breve: apenas un año después volvió a perder la categoría.

En 1938 logró nuevamente el ascenso y, desde entonces, consiguió mantenerse durante varias décadas en la máxima división, hasta protagonizar otro episodio que quedó grabado en la memoria del fútbol inglés.

El último descenso y una racha de más de 50 años

La quinta y última pérdida de categoría se produjo al finalizar la temporada 1973/74, tras perder un derbi ante el Manchester City. Sin embargo, la estadía en Segunda División duró solamente una temporada; bajo la conducción de Tommy Docherty, el equipo consiguió el ascenso en la campaña 1974/75 y regresó a Primera después de consagrarse campeón.

Desde aquel momento, el United nunca volvió a descender y su permanencia ininterrumpida en la máxima división ya supera los 50 años.

Una amenaza que vuelve a preocupar a Old Trafford

Manchester United v Aston Villa - Premier League - Old Trafford | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

En esa línea, el contexto actual representa una señal de alarma para una institución acostumbrada a pelear por los primeros puestos. Con ocho puntos en diez presentaciones y una racha de ocho partidos consecutivos sin ganar en la Premier League, el equipo necesita una reacción inmediata.

El dato que aumenta la preocupación es que su ubicación en la clasificación representa su peor posición después de diez jornadas de una temporada de Primera División desde la campaña 1986/87, cuando también ocupaba el último tramo de la tabla.

Por ahora, el Manchester United está lejos de tener asegurado un desenlace favorable. Aunque todavía queda mucho campeonato por delante, la posibilidad de un sexto descenso histórico vuelve a instalarse en las conversaciones de Old Trafford.

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