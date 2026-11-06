El motivo detrás del adiós de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal

El mundo del fútbol recibió una noticia inesperada el pasado jueves con el anuncio de Cristiano Ronaldo sobre su retiro del fútbol internacional, poniéndole fin a una carrera de 23 años con la selección de Portugal. Obviamente, el Bicho publicó su mensaje y fue inevitable pensar en lo sucedido en el último parón internacional.

Nuno Luz, periodista del canal portugués SIC, habló con El Larguero y contó la trastienda de la salida del Bicho de la selección. Según informó, el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, como el propio Jorge Jesús, "se encargaron personalmente de hacerle saber a Cristiano que seguía siendo fundamental en el proyecto del combinado nacional".

“El día de Noruega le dice que va a jugar y luego le manda a calentar para no ponerle ni un minuto. Desde ese momento Cristiano sintió que no se había cumplido lo prometido. Varias situaciones le llevaron a pensar a Cristiano que no le querían para la parte deportiva. No tiene confianza en el seleccionador, esta era la única solución que había", dijo el reportero.



Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | DeFodi Images/GettyImages

Además, el diario Observador contó que el futbolista se negó a mantener una conversación telefónica con quien había sido su entrenador en el Al-Nassr. Cristiano le había manifestado a Proença que no deseaba regresar aún a la selección, mientras que Jorge Jesús quería incluirlo en la lista siempre y cuando estuviera en condiciones físicas idóneas. No sorprende en ese contexto que el anuncio se de solamente un día antes de que el entrenador brinde en conferencia de prensa la lista de convocados para enfrentarse a Gales y Dinamarca.

Jorge Jesús habló sobre el retiro de Cristiano Ronaldo: "Pensaba convocarlo"

FBL-POR-NATIONS LEAGUE-PRESSER | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

En la conferencia de prensa de este viernes a la mañana, el entrenador de la selección de Portugal fue claro: “Claro que pensaba que volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder”.

"La decisión me fue comunicada ayer, como todos saben, después del vídeo que publicó. No intenté hablar con Cris. Siempre iba a ser parte de la historia que Cris dejaría la selección nacional durante mi contrato de cuatro años con la FPF, hasta 2030. Si no hubiera sido esta vez, en la selección de la plantilla, si él lo hubiera considerado mejor, habría apostado por su decisión de nuevo. En cualquier momento de esta Liga de Naciones esto iba a suceder. Siempre iba a estar vinculado a la salida de Ronaldo. Solo si seguía jugando en 2030", agregó.

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