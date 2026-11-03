El nuevo capitán de la selección argentina revela a quién le daría la "10" tras el retiro de Messi

El capitán de Argentina, Cristian Romero, ha revelado que le entregaría la camiseta número 10 a Julián Álvarez tras la retirada de Lionel Messi del fútbol internacional. Tras 208 partidos, dos títulos de Copa América y una Copa del Mundo, Messi puso fin a su trayectoria en la selección nacional con un encuentro de despedida contra Benín, celebrado en octubre.

Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

El partido, bautizado como El Último Tango, terminó con una victoria de 3-0 para Argentina, con Messi entre los goleadores; no obstante, el resultado fue lo de menos, ya que el evento sirvió, ante todo, como una emotiva y gran despedida para uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Argentina dará sus primeros pasos en la era posterior a Messi durante la ventana internacional de noviembre; el seleccionador Lionel Scaloni y el equipo tienen ahora el desafío de encontrar un nuevo rumbo sin quien, posiblemente, sea el mejor jugador de la historia.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Ha habido un intenso debate sobre quién heredará la icónica camiseta número 10 de Messi, un dorsal que en Argentina conlleva un peso especial, dado que también fue lucido anteriormente por Diego Maradona.

En declaraciones al periodista Gastón Edul, Romero, quien ha asumido la capitanía de la selección argentina tras la etapa de Messi, compartió su opinión sobre quién debería portar el dorsal número 10, considerado el distintivo del jugador más destacado del equipo.

"Yo se lo daría a Julián (Álvarez). No sé, lo veo con un perfil muy humilde; es un hombre de familia, una buena persona, sumado a todas las cualidades que tiene. Tenemos muchos jugadores importantes en la selección. Digo Julián porque reúne todas las condiciones necesarias para llevar el 10", afirmó Romero.

El respaldo de Romero supone un impulso para su compañero en el Atlético de Madrid. El jugador de 26 años ha tenido un inicio de temporada complicado a nivel de clubes, tras no concretarse su traspaso al Barcelona durante el verano, lo que derivó en abucheos por parte de la afición rojiblanca en el Metropolitano.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Tras anotar el gol de la victoria (1-0) contra el Deportivo, su primer tanto en La Liga esta temporada, Álvarez pidió disculpas públicamente a los seguidores del Atlético: "Entiendo por qué los aficionados están enfadados. Si yo fuera hincha, también lo estaría. Sobre todo teniendo en cuenta cómo me han apoyado desde que llegué".

Álvarez ha marcado 16 goles en 61 partidos con la selección argentina; formó parte del plantel que conquistó el Mundial de 2022 y también del que resultó subcampeón, por detrás de España, en el torneo disputado este verano. En el Atlético de Madrid luce el dorsal 19, mientras que en la selección argentina utiliza el 9.

Si bien Romero ha respaldado a Álvarez como sucesor de Messi, ha pasado por alto a una de las opciones más populares: Nico Paz. Aunque cuenta con mucha menos trayectoria que Álvarez, la estrella del Como, de 22 años, ha sido señalada desde hace tiempo como el hombre llamado a liderar el ataque de Argentina, pasando de ser una joven promesa a convertirse, en los últimos tiempos, en una auténtica superestrella.

Elegido mejor centrocampista de la Serie A la temporada pasada, Paz, nacido en España, marcó 13 goles en todas las competiciones con el Como, contribuyendo a una histórica clasificación para la UEFA Champions League. Su rendimiento no ha decaído esta temporada; de hecho, Paz ha captado la atención mundial tras una actuación estelar, que confirma su madurez futbolística, en la victoria por 4-1 contra el Manchester United el mes pasado, partido en el que anotó dos goles y repartió una asistencia.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Mattia Ozbot - UEFA/GettyImages

En ese partido, Paz, a sus 22 años, se convirtió en el jugador argentino más joven en participar en tres goles en un encuentro de la UEFA Champions League desde que Messi lo lograra en 2009. Curiosamente, Ciro, el hijo menor de Messi, apareció vistiendo una camiseta del Como en una publicación reciente de su madre en Instagram; un detalle que podría interpretarse como un respaldo tácito a Paz.

Thiago Almada, Alexis Mac Allister y Franco Mastantuono son otros tres jugadores (aunque con muchas menos probabilidades) que podrían asumir las responsabilidades asociadas al dorsal número 10.

Estadísticas Julián Álvarez Nico Paz Partidos jugados 10 12 Goles 2 5 Asistencias 2 6