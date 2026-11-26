El Paris Saint-Germain tendría en sus planes volver a intentar el fichaje de Nico Williams durante el mercado de enero. El delantero del Athletic Club sería una de las alternativas que contemplaría la institución francesa para cubrir las necesidades de su ataque, condicionado por las recientes lesiones de dos de sus futbolistas.

De acuerdo con Le Parisien, el español reuniría características que resultarían atractivas para el proyecto de Luis Enrique. El entrenador asturiano ya habría intentado convencerlo de sumarse al conjunto parisino en anteriores mercados, por lo que su nombre volvería a aparecer entre las opciones que estudiaría la directiva francesa.

👀 𝐌𝐔𝐂𝐇𝐎 𝐎𝐉𝐎 | El PSG, a por Nico Williams... otra vez.



El extremo del Athletic figura entre los candidatos para reforzar el ataque tras las lesiones de Doué y Kvaratskhelia. Nico prioriza seguir en Bilbao y tiene contrato hasta 2035.



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Las lesiones que cambiaron los planes en París

La posible búsqueda de incorporaciones estaría relacionada con los problemas físicos de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Ambos futbolistas sufrieron graves lesiones de rodilla que comprometerían su participación durante buena parte de la temporada 2026/27.

En el caso del francés, el PSG confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que el georgiano también afrontaría una prolongada recuperación.

Según el periódico francés, el club todavía no habría definido si acudirá al mercado invernal. Sin embargo, señaló que, en caso de concretar una incorporación, la prioridad estaría puesta en un atacante polivalente, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar situaciones de peligro por las bandas.

Características que podrían encajar con el juego del campeón del mundo con España.

Un fichaje complicado para el conjunto francés

El principal obstáculo para avanzar por el extremo estaría relacionado con su situación contractual. En julio de 2025, el Athletic Club anunció oficialmente la renovación del futbolista hasta el 30 de junio de 2035. Además, la entidad confirmó que su cláusula de rescisión había aumentado más de un 50% respecto a la anterior, una condición que dificultaría considerablemente cualquier negociación.

El delantero español sería una de las opciones que maneja el PSG para enero | Europa Press Sports/GettyImages

La continuidad del español en San Mamés también respondería a su identificación con el proyecto rojiblanco. Tras firmar su nuevo contrato, el propio futbolista expresó públicamente su deseo de seguir haciendo historia con el equipo de su ciudad. Por eso, una eventual salida en enero exigiría un esfuerzo económico importante por parte del PSG.

Luis Enrique descartó acudir al mercado invernal

Pese a los nombres que comienzan a aparecer, Luis Enrique dejó una postura bastante clara. En la conferencia de prensa previa al encuentro de la UEFA Champions League ante la Roma, el entrenador aseguró que el club no tiene la obligación de incorporar futbolistas y descartó contratar a alguien únicamente para cubrir seis meses de competición. "No es nuestro estilo fichar a un jugador para seis meses", manifestó.

De esta manera, el interés por Nico Williams todavía estaría lejos de convertirse en una negociación concreta. Aunque su perfil aparecería entre las alternativas que se barajarían en Francia, las declaraciones del técnico y las condiciones contractuales del Athletic anticiparían una operación compleja.

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