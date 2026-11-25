El París Saint-Germain divide su temporada 2026/27 en dos partes: la futbolística y la humana. En el primer ítem están afianzados como líderes de la Ligue 1 y están invictos, con puntaje ideal, en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. En el segundo, las lesiones están conspirando seriamente con el armado de la plantilla que dirige Luis Enrique y tiene los estándares de rendimiento más altos del continente.

Para continuar en la búsqueda de conseguir el triplete continental, el entrenador español y la directiva ya están trabajando a contrarreloj para reforzar un grupo de jugadores que necesita un refresco para alcanzar la gloria nuevamente.

Las dos bajas de peso

Doué se lesionó contra el Nice | VALERY HACHE/GettyImages

El primero en caer con la rotura del ligamento cruzado anterior fue Khvicha Kvaratskhelia el 20 de octubre de 2026, durante la victoria 4-2 del PSG frente al FC Barcelona por la Champions League en el Parque de los Príncipes. Ya fue intervenido quirúrgicamente y no volverá a las canchas hasta finales de la campaña.

Por su parte, Désiré Doué también sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado sábado 21 de noviembre de 2026 durante el partido de liga entre el Niza. Se espera que sea operado antes de que termine el mes y se perderá prácticamente el resto de la temporada.

Los candidatos a reforzar la plantilla del PSG

1. Antonio Nusa (RB Leipzig)

El internacional noruego es una de las figuras de la Bundesliga | picture alliance/GettyImages

En 10 partidos acumula cinco goles y siete asistencias, firmando así una campaña estadísticamente envidiable y posicionándose así como una de las máximas promesas jóvenes del fútbol europeo. Además, con la selección noruega, suma siete tantos y ocho pases gol en 24 encuentros oficiales.

2. Estêvão (Chelsea)

El brasileño se recuperó de una lesión | Visionhaus/GettyImages

Se está recuperando de un problema físico que lo sacó del Mundial 2026 y todavía no ha acumulado goles ni asistencias en un Chelsea que, a decir verdad, tampoco ayuda mucho para los que se quieren lucir. Aún así, el PSG es consciente de su potencial y lo vienen monitoreando hace tiempo.

3. Gianluca Prestianni (Benfica)

El internacional argentino es la principal arma de ataque del Benfica | NurPhoto/GettyImages

El argentino está teniendo una gran temporada en el Benfica y eso le representó la posibilidad de sumarse a la selección argentina en los últimos parones internacionales. Con las Águilas acumula 13 goles y 6 asistencias en 21 partidos.

4. Nico Williams (Athletic)

El futbolista vasco viene de consagrarse campeón del mundo | Europa Press Sports/GettyImages

El internacional español fue buscado por el FC Barcelona en los últimos mercados de fichajes y podría llegarle la oportunidad de dar un salto importante en su carrera, darle un ingreso económico clave al Athletic Club y marcharse del club sin vestir la camiseta de otro club de LaLiga.

5. Luis Díaz (Bayern Múnich)

El colombiano es importante para Vincent Kompany | EyesWideOpen/GettyImages

El colombiano sorprendió yendo al Bayern Múnich y su adaptación ha sido prácticamente inmediata en su momento. Actualmente lleva 11 partidos jugados en la 2026/27, con cinco goles y una asistencia conformando un frente de ataque letal junto con Michael Olise y Harry Kane.

6. Ez Abde (Real Betis)

El marroquí tiene una cláusula de 60 millones | Fran Santiago/GettyImages

Es uno de los más desequilibrantes de LaLiga en el uno contra uno y tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros. En lo que va de la temporada acumula 12 partidos, con cuatro tantos y una asistencia.