La increíble cifra que alcanzará Erling Haaland en el partido del Manchester City vs PSG

La estrella del Manchester City, Erling Haaland, solo necesita jugar contra el Paris Saint-Germain esta tarde para añadir otro récord de la Champions League a su ya extenso palmarés.

El prolífico delantero se convertirá en el jugador con más goles marcados en la máxima competición de clubes de Europa en 60 partidos. Y ni siquiera tiene que convertirle a los vigentes campeones para lograrlo.

Haaland ya suma 59 goles en 59 partidos en la máxima competición de clubes del mundo. Ningún otro jugador, ni siquiera el máximo goleador histórico Cristiano Ronaldo, ha logrado marcar 50 goles en sus primeros 60 partidos. El jugador de 26 años prácticamente ya ostenta el récord, pero lo inmortalizará en la historia cuando dispute su partido de hoy ante el PSG.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El City recibe al vigente campeón en su segundo partido de la fase de grupos de la temporada 2026-27. Los hombres de Enzo Maresca llegan al encuentro con una racha de ocho victorias consecutivas, la más reciente contra el Liverpool, tras haber sido declarados culpables de 114 infracciones al reglamento financiero de la Premier League.

El gol de Haaland en el minuto 65 selló la victoria por 3-0 , elevando el total de goles del internacional noruego a ocho en ocho partidos esta temporada. Si anota más contra el PSG, aumentará aún más su ventaja sobre las leyendas de la tabla de goleadores de la Champions League.

Mayor número de goles en la Champions League tras 60 partidos

POSICIÓN JUGADOR GOLES 1 Rudd Van Nistelroy 48 2 Harry Kane 45 3 Kylian Mbappé 40 4 Lionel Messi 38 4 Robert Lewandowsky 38

Haaland está a punto de unirse a un club exclusivo. Este miércoles, su nombre figurará por encima del de Ruud van Nistelrooy en los libros de récords, con un mínimo de 11 goles más que la leyenda del Manchester United en el mismo número de partidos.

La lista de logros de la compañía no hace más que mejorar. Harry Kane consiguió 45 goles en sus primeros 60 partidos de la Liga de Campeones , mientras que Kylian Mbappé anotó 40. Lionel Messi y Robert Lewandowski sumaban 39 goles cada uno al alcanzar los 60 partidos disputados.

La nueva fase de liga ayuda a Haaland a aumentar su cuenta goleadora, pero el número 9 ya estaba haciendo historia mucho antes del cambio de formato de la competición. El noruego marcó la mayor cantidad de goles en la Liga de Campeones en sus primeros 10, 20, 30, 40 y 50 partidos.

PARTIDOS EN CHAMPIONS LEAGUE GOLES DE HAALAND 10 12 20 25 30 35 40 41 50 52

Cada una de sus estadísticas es un récord de la Liga de Campeones, al igual que sus 59 (o más) goles en 60 partidos. Haaland también tiene asegurado el récord de más goles marcados en 70 partidos; Van Nistelrooy ostenta actualmente ese título con 55 goles, una cifra que Haaland ya ha superado.

¿Dónde se ubica Haaland entre los goleadores históricos de la Champions League?

Con tan solo 26 años, los 59 goles de Haaland en la Liga de Campeones lo convierten en el octavo máximo goleador histórico de la competición. Ya supera en la tabla de goleadores a figuras como Thierry Henry, Mohamed Salah y Kane.

Aun así, hay figuras legendarias de la Champions League que ocupan puestos más altos en los libros de récords. Ronaldo encabeza la lista con 141 goles, seguido por Messi con 129 y Lewandowski con 109. Estas tres leyendas son los únicos jugadores que han superado la marca de los 100 goles en la máxima competición europea.

Al ritmo que lleva marcando goles, Haaland también alcanzará ese hito. Solo el tiempo dirá si puede destronar a Ronaldo, una carrera en la que Mbappé también participa. Pero sin duda seguirá escalando posiciones en la tabla de goleadores.

Goleadores históricos de la Liga de Campeones

POSICIÓN JUGADOR GOLES 1 Cristiano Ronaldo 141 2 Lionel Messi 129 3 Robert Lewandowski 109 4 Benzema 90 5 Raul 71 5 Kylian Mbappé 71 7 Ruud Van Nistelroy 60 8 Andri Shevchenko 59 8 Erling Haaland 59 10 Thomas Müller 57

Un gol más de Haaland le permitiría igualar a Van Nistelrooy. Entonces, podría empezar a perseguir a Mbappé, el único otro jugador del top 10 que aún juega en la Liga de Campeones.