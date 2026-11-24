La disputa por la corona del fútbol africano llegó a su desenlace este martes 24 de noviembre. El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Senegal en su apelación contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol y confirmó su condición de campeón de la Copa Africana de Naciones 2025.

De esta manera, el organismo dejó sin efecto la resolución que había cambiado el resultado en cancha y concedido una victoria administrativa por 3-0 a Marruecos.

La selección senegalesa recuperó así un trofeo que había conseguido inicialmente dentro del campo, aunque su celebración quedó envuelta en una controversia que se prolongó durante varios meses.

🚨 OFICIAL | Senegal es campeón de la Copa África



🧑‍⚖️ El Tribunal de Arbitraje del Deporte ha rectificado la decisión del CAF de otorgar el título a Marruecos



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Una final que terminó en polémica

El conflicto comenzó el 18 de enero de 2026, cuando Senegal y Marruecos se enfrentaron en Rabat por el título continental. El encuentro terminó 1-0 a favor del conjunto senegalés después de la prórroga, gracias a un gol de Pape Gueye.

Sin embargo, el desenlace estuvo marcado por una serie de incidentes. En los últimos minutos del tiempo reglamentario, el árbitro anuló un tanto de Senegal y posteriormente sancionó un penal para los anfitriones. La decisión provocó una fuerte protesta del equipo visitante, cuyos futbolistas abandonaron temporalmente el terreno de juego.

Después de reanudarse el partido, Brahim Díaz tuvo la oportunidad de darle el triunfo a Marruecos desde los once metros, pero falló su lanzamiento. Ya en la prórroga, Gueye marcó el tanto que le permitió a Senegal levantar la copa.

La CAF había cambiado el resultado

La controversia tuvo un nuevo capítulo el 17 de marzo, cuando el Comité de Apelación de la CAF resolvió declarar a Senegal perdedor por incomparecencia y registrar un 3-0 administrativo a favor de Marruecos.

La decisión se fundamentó en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competencia, relacionados con la conducta de los equipos y el abandono del terreno de juego. Así, el organismo africano dejó sin efecto el resultado deportivo de la final.

Senegal recuperó en los tribunales el trofeo que había ganado ante Marruecos en 2025 | DeFodi Images/GettyImages

La Federación Senegalesa de Fútbol presentó entonces un recurso ante el TAS para recuperar el campeonato. El tribunal recibió la apelación contra la CAF y la Federación Marroquí de Fútbol, mientras que las partes participaron de una audiencia celebrada en Lausana el 8 de octubre.

Senegal vuelve a lo más alto del continente

Con el fallo del 24 de noviembre, Senegal recuperó oficialmente el título que había obtenido en la cancha. La resolución puso fin a uno de los conflictos institucionales más importantes de la historia reciente del fútbol africano y dejó sin efecto la modificación del resultado que había favorecido a Marruecos.

De esta manera, los senegaleses volvieron a quedar reconocidos como campeones de la edición 2025, después de una disputa que trasladó una final de fútbol a los tribunales deportivos.

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