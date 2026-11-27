El Elche recibe al Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre en el Estadio Martínez Valero por la decimocuarta fecha de LaLiga. Los dos equipos viven realidades muy distintas, pero el antecedente invita a pensar en un partido abierto. En abril, el conjunto ilicitano le ganó 3-2 al Atlético en este mismo estadio.

Los de Simeone llegan con la confianza en alza. El domingo golearon 3-0 al Getafe en el Coliseum y el miércoles se quedaron con un triunfo clave en la Champions League. Fue 2-0 al Viking en el Metropolitano, con goles de Alexander Sørloth y Julián Álvarez en apenas cinco minutos del primer tiempo. Con ese resultado llegaron a siete puntos y escalaron hasta el puesto 18, dentro de la zona de repechaje. En LaLiga, el equipo es tercero, a cinco puntos del líder Barcelona.

El Elche, por su parte, necesita sumar de a tres con urgencia. El fin de semana pasado igualó 1-1 en su visita al Levante, pero antes había encadenado dos derrotas, ante el Valencia y frente al Betis. El elenco dirigido por el argentino Martín Anselmi es 19° y está en zona de descenso, con apenas dos victorias en 13 fechas.

Pronóstico SI

El Elche de Anselmi intenta tener la pelota y salir jugando desde atrás, una propuesta valiente que puede ser un arma de doble filo ante un Atlético que presiona alto y castiga cualquier error. El Atlético llega con rotaciones obligadas por las bajas en defensa, pero su ataque está en un gran momento. Marcó cinco goles en sus dos últimos partidos sin recibir ninguno.

El último antecedente dice que no habrá que confiarse, pero el momento de ambos equipos inclina la balanza hacia la visita.

Pronóstico: Elche 1-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Elche vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Elche, España

Estadio: Estadio Martínez Valero

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Elche y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Elche : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Atlético de Madrid: 2

Último partido entre ambos: 22/04/2026 - Elche 3-2 Atlético de Madrid - La Liga 2025/26

Fue triunfo 3-2 del Elche la última vez en el Martínez Valero | JOSE JORDAN/GettyImages

Últimos 5 partidos

Elche Atlético de Madrid Levante 1-1 Elche 23/11/26 Atlético de Madrid 2-0 Viking 25/11/26 Elche 0-2 Real Betis 08/11/26 Getafe 0-3 Atlético de Madrid 22/11/26 Elche 0-1 Valencia 01/11/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Pinatar 1-3 Elche 27/10/26 Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich 03/11/26 Rayo Vallecano 0-3 Elche 24/10/26 Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/26

¿Cómo ver el Elche vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Últimas noticias del Elche

Anselmi no podrá contar con Pedro Aguado, lesionado. Yago Santiago es duda. El técnico argentino mantendría la base del equipo que empató en Valencia, con Gonzalo Villar y Federico Redondo en el mediocampo y Fer Niño como referencia en ataque.

Martin Anselmi | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Elche (4-3-3): Dituro; Sangaré, Chust, Revivo, Morcillo; Redondo, Villar, Buonanotte; Valera, Fer Niño, Cepeda.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone tiene problemas en la defensa. Cuti Romero y Marc Pubill siguen en duda, por lo que Robin Le Normand, titular en Getafe, podría repetir junto a David Hancko. Ademola Lookman es baja. En ataque, Sørloth viene de anotar por Champions y pide pista, aunque Julián Álvarez y Kang-In Lee aparecen como los titulares más probables.

Con dos partidos consecutivos con la valla en cero, en los que marcó cinco goles a favor, el equipo del Cholo busca una ayuda del Depor en su partido ante Barcelon y del Alavés cuando juegue contra el Real Madrid.

Diego Simeone | Luciano Lima/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Baena; Kang-In Lee, Julián Álvarez.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA