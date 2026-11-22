El Inter Miami fue sacudido este fin de semana. El cuadro de The Herons cayó por marcador de 3-0 ante el Columbus Crew en el primer partido de los playoffs de la Major League Soccer. Lionel Messi no pudo comandar a su equipo hacia la victoria y protagonizó una jugada polémica que podría haber terminado en su expulsión.

En el tiempo agregado de la primera parte, el delantero argentino tomó el balón y agredió al futbolista Gonzalo Tapia. Messi le lanzó el esférico con dirección al rostro, pero el árbitro no mostró la tarjeta roja directa al futbolista del Inter Miami.

De acuerdo con la regla 12 del IFAB, Messi podría haberse hecho acreedor a la expulsión, al considerar que su acción fue "conducta violenta".

Todo depende de la apreciación del silbante. Si el árbitro consideró que comportamiento fue antideportivo, pero no alcanzó el nivel de agresión o fuerza excesiva, la acción sería castigada con una amonestación.

Lionel Messi y Gonzalo Tapia recibieron tarjeta amarilla después de esta acción en la banda.



(vía @MLS por Apple TV) pic.twitter.com/kvMAjakAUv — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 22, 2026

Al final, la acción no escaló y el árbitro central tomó una decisión salomónica: amonestar tanto a Messi como a Tapia.

Una expulsión más podría haber sido terrible para el Inter Miami. Al minuto 36, Gonzalo Luján vio la tarjeta roja directa.

Lionel Messi agredió a un jugador en la MLS | GIORGIO VIERA/GettyImages

En caso de que el árbitro hubiera decidido expulsar a Messi, The Herons se habrían quedado con nueve jugadores y 45 minutos por delante.

El Inter Miami cayó por marcador de 3-0 ante el Columbus Crew y buscará alargar la serie al tercer partido el próximo viernes 27.

Para el segundo duelo de la primera ronda, Messi estará disponible para tener minutos y evitar la eliminación temprana de los vigentes campeones de la MLS.