“Es una situación complicada”: Michael Carrick habla sobre su futuro en el Manchester United

El Manchester United está en caída libre. Este fin de semana, los Red Devils cayeron por marcador de 3-0 ante el Bournemouth en la jornada 8 de la Premier League y cayeron al puesto 16 de la tabla general. El conjunto dirigido por Michael Carrick suma ocho encuentros sin ganar, con cinco derrotas y un empate.

La continuidad de Carrick como entrenador del Man Utd está en riesgo. El calendario del cuadro mancuniano es de una gran dificultad: les vienen partidos contra el Chelsea, Aston Villa, Liverpool, Brentford, Newcastle United y Coventry City, en liga, y contra la Roma y el Sporting de Lisboa, en la Champions League.

Al finalizar el encuentro, Carrick compartió con los medios de comunicación sus impresiones sobre la contundente derrota ante el Bournemouth. El técnico inglés indicó que el ánimo de los jugadores está "golpeado" tras la racha negativa que arrastra el equipo.

Fue un día difícil para ellos. Llegamos al partido tras haber recibido algunos golpes, eso se notaba en el terreno de juego. Aun así, siguieron luchando hasta el final. Están muy decepcionados y muy dolidos en el vestuario. No es una sensación agradable ver esa decepción. Es lo que hay. Simplemente hay que aceptarlo. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo Michael Carrick

Michael Carrick podría ser cesado tras sus malos resultados con el Manchester United | Zohaib Alam/GettyImages

El director técnico de los Red Devils se sinceró y señaló que este ha sido "realmente complicado vivir un día así en este club". Carrick mencionó que se encuentra con sentimientos encontrados y siente una gran responsabilidad por la situación actual del equipo.

Llevo mucho tiempo en el club y, en el puesto que ocupo, esa responsabilidad es enorme. Duele muchísimo ver al equipo pasando por esta situación en este momento Michael Carrick

¿Michael Carrick se irá del Manchester United tras la derrota ante el Bournemouth?

Al final del encuentro, los aficionados presentes en Old Trafford corearon el nombre de Michael Carrick, como si fuera una despedida, y abuchearon a los futbolistas y a la directiva de los Red Devils.

Sobre este gesto de los seguidores del Manchester United, el técnico mencionó que tiene "sentimientos encontrados" y que "no fue una despedida por mi parte".

Carrick señaló que "necesita tiempo" para procesar lo sucedido este domingo en Old Trafford y que agradece el apoyo de la afición. "La situación es la que es, no hemos obtenido los resultados ni hemos ofrecido el rendimiento necesario", agregó.

Sobre su continuidad al frente del proyecto, el entrenador inglés confesó que "es una situación complicada" y que no sabe cuál será su futuro en la institución.

Mira, es una situación complicada, no se puede negar. No sé realmente qué pasará ni qué nos depara el futuro. Siempre haré lo mejor para este club de fútbol. Lo he dicho desde el principio y sigo pensando lo mismo. Me encanta lo que hago y me encanta el puesto que ocupo. Siento la responsabilidad. Pero habrá que esperar a ver qué sucede Michael Carrick

"It's a tough situation, there is no hiding from it"

"We will have to wait and see"



Michael Carrick gives thoughts about his future at in charge of Manchester United🎙️ pic.twitter.com/hnqYLJnM3u — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 25, 2026

El Manchester United regresará a la actividad el sábado 31 de octubre cuando se mida ante el Chelsea en Stamford Bridge en duelo de la Premier League. ¿Carrick llegará a este compromiso como entrenador de los Diablos Rojos?