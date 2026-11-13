España vs Inglaterra: previa, predicciones y alineaciones

España e Inglaterra cierran este domingo 15 de noviembre la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Los dos ya están clasificados a los cuartos de final, pero el primer puesto del grupo todavía está en juego. España lidera con 15 puntos y le alcanza con un empate, mientras que los Tres Leones, con 12 unidades, están obligados a ganar y además superar el 3-2 con el que la Roja se impuso en Wembley en el debut.

Nadie parece capaz de detener a España. La campeona del mundo ganó sus cinco partidos y estiró a 43 su racha de partidos oficiales sin derrotas tras el 2-0 del jueves en Praga. Ante una República Checa replegada, Álex Baena abrió el marcador de penal a los 39 minutos y Marc Pubill selló el triunfo en el tiempo de descuento.

Inglaterra, por su parte, también ganó el jueves y llegó a cuatro triunfos seguidos desde la derrota ante España. En Wembley, venció 2 a 1 a Croacia en la noche en la que Harry Kane estrenó el Balón de Oro con el seleccionado y se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la selección inglesa con 126, además de marcar el gol del triunfo.

A continuación, toda la información sobre partidazo de Nations League.

Pronóstico SI

Aunque el empate le sirve, España no sabe especular. Juega para ganar, con posesión, presión alta y una idea colectiva que no negocia. Inglaterra, obligada a arriesgar, tiene armas para incomodar al campeón del mundo y cuenta con un Harry Kane que rara vez no anota.

Se espera un partido de alta intensidad entre dos de las mejores selecciones del planeta, aunque La Roja se espera que esté un escalón por encima de los de Tuchel.

Pronóstico: España 2-1 Inglaterra

¿A qué hora se juega el España vs Inglaterra?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: domingo 15 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre España e Inglaterra (últimos cinco partidos)

España : 3

: 3 Empates : 1

: 1 Inglaterra: 1

Último partido entre ambos: 26/09/2026 - Inglaterra 2-3 España - Nations League 26/27, Liga A - Grupo 3, Fecha 1

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Carl Recine/GettyImages

Últimos 5 partidos

España Inglaterra República Checa 0-2 España 12/11/26 Inglaterra 2-1 Croacia 12/11/26 Croacia 1-2 España 06/10/26 Inglaterra 3-0 República Checa 06/10/26 España 3-1 República Checa 03/10/26 Croacia 0-7 Inglaterra 03/10/26 España 4-1 Croacia 29/09/26 República Checa 0-2 Inglaterra 29/09/26 Inglaterra 2-3 España 26/09/26 Inglaterra 2-3 España 26/09/26

¿Cómo ver el España vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de España

La gran expectativa está puesta en Lamine Yamal. El extremo terminó con una inflamación en la rodilla derecha tras el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid y De la Fuente decidió no arriesgarlo en Praga. El objetivo es que esté disponible para este partido, aunque dependerá de cómo evolucione. Oyarzabal, que se perdió el partido del jueves por gripe, también apunta a volver. Siguen fuera Rodri y Dani Olmo y Ander Barrenetxea dejó la concentración por una lesión muscular. En su lugar fueron convocados Jorge de Frutos y Víctor Muñoz.

De la Fuente aprovechó para darles minutos a varios jugadores en Praga, pero en el Metropolitano volverá la base titular. Entre los convocados hay tres posibles debutantes: Álvaro Valles, Marc Roca y Jacobo Ramón.

Czechia v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5 | Sebastian Widmann/GettyImages

Posible alineación de España (4-2-3-1): Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Baena, Nico Williams; Oyarzabal.

Últimas noticias de Inglaterra

Thomas Tuchel recupera a Myles Lewis-Skelly luego de que el volante del Arsenal cumpliera su fecha de suspensión ante Croacia. Siguen fuera Marc Guéhi, lesionado, y Bukayo Saka, que se recupera de su lesión con el Arsenal.

El DT dejó afuera de la lista a Cole Palmer y Phil Foden, y le dio su primera convocatoria a Jobe Bellingham, que podría debutar en Madrid. Con la necesidad de ganar por dos goles, el técnico alemán podría apostar por un equipo más ofensivo que el que jugó ante Croacia.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5 | Michael Regan - The FA/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Burn, Lewis-Skelly; Rice, Anderson; Rogers, Jude Bellingham, Gordon; Kane.

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