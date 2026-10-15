Espanyol vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Espanyol recibe al Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre en el RCDE Stadium por la novena fecha de LaLiga en un marcado duelo de contrastes. El conjunto colchonero atraviesa su mejor racha de la temporada, mientras que los pericos necesitan reaccionar tras tres encuentros consecutivos sin alegrías.

El Atlético ha encadenado cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Después de ganarle el derbi al Real Madrid, se impuso 2-1 al Alavés en Mendizorroza y el martes consiguió su primer triunfo en la Champions League al vencer 2-0 al Manchester United en el Metropolitano. En LaLiga, el equipo de Diego Simeone es segundo con 19 puntos y suma cuatro triunfos seguidos.

El Espanyol, por su parte, no gana desde el 12 de septiembre, cuando se impuso 2-0 a domicilio del Osasuna. Luego cayó 2-1 ante el Rayo Vallecano, 1-3 en casa ante el Elche y empató 1-1 con Málaga en La Rosaleda. Suma 8 puntos y marcha 12°.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de LaLiga.

Pronóstico SI

El Espanyol intentará repetir lo que hizo en Málaga durante el primer tiempo, presionando y buscando el desequilibrio de Bryan Zaragoza por las bandas. El problema es que el equipo se cae en los segundos tiempos y atrás recibió goles en casi todos sus partidos. El Atlético llega con confianza, sin lesionados y con variantes para rotar tras el triunfo por Champions.

La diferencia de momento entre ambos equipos es importante, por lo que se espera una victoria colchonera.

Pronóstico: Espanyol 1-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Espanyol vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Cornellà de Llobregat, España

Estadio: RCDE Stadium

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 08:00 EE.UU (Este), 06:00 MEX, 14:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Espanyol y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Espanyol: 1

Empates: 3

Atlético de Madrid: 1

Último partido entre ambos: 21/02/2026 - Atlético de Madrid 4-2 Espanyol - La Liga 2025/26, Fecha 25

Atletico de Madrid v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Últimos 5 partidos

Espanyol Atlético de Madrid Málaga 1-1 Espanyol 09/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Espanyol 1-3 Elche 18/09/26 Alavés 1-2 Atlético de Madrid 10/10/26 Rayo Vallecano 2-1 Espanyol 15/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Osasuna 0-2 Espanyol 12/09/26 Atlético de Madrid 4-0 Osasuna 16/09/26 Espanyol 1-1 Sevilla 06/09/26 Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid 13/09/26

¿Cómo ver el Espanyol vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone tiene a todo el plantel disponible. Pubill, Le Normand, Hjulmand, Lookman y Jonathan David empezaron en el banco ante el United, por lo que varios de ellos podrían volver al once en Cornellà. El canadiense llega en un gran momento: tres goles y dos asistencias en sus primeros partidos con el club.

La otra noticia es la vuelta de Koke, que se perdió el partido ante el Manchester United por el fallecimiento de su madre. El capitán rojiblanco recibió el apoyo de todo el club y podría volver a ser titular este sábado.

Atletico Madrid v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Hjulmand, Lookman; Julián Álvarez, David.

Últimas noticias del Espanyol

Manolo González tiene varias dudas en el once. En el arco, Ángel Fortuño fue de lo mejor del equipo en Málaga y le disputa el puesto a Marko Dmitrovic. En el mediocampo, la duda está entre Pol Lozano y Urko González. Kike García sigue lesionado.

Bryan Zaragoza, la gran figura de los pericos, marcó su primer gol con la camiseta del Espanyol en La Rosaleda. Su celebración generó cierta polémica con la afición del Málaga, su ciudad natal, por lo que el extremo debió pedir disculpas.

Malaga CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Posible alineación del Espanyol (4-2-3-1): Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman; Pol Lozano, Edu Expósito; Bryan Zaragoza, Javi Hernández, Dolan; Roberto Fernández.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27