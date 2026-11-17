Estados Unidos y Haití se verán las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este será el último partido de Mauricio Pochettino al frente del conjunto de las Barras y las Estrellas antes de partir al Manchester United.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este enfrentamiento: horario, fecha, cómo y dónde ver, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

Pronóstico SI Futbol

El USMNT prácticamente definió la serie en el partido de ida. El equipo norteamericano goleó al equipo caribeño por marcador de 6-0 en Miami, Florida. La escuadra dirigida por David Badía necesita más que un milagro para soñar con darle la vuelta al marcador o siquiera empatarlo.

A pesar de que los estadounidenses tienen una ventaja casi insuperable, parece poco probable que Pochettino realice muchos cambios a su once inicial con respecto al partido de ida. El técnico argentino se quiere ir por la puerta grande y le dará importancia a este duelo, aunque la serie esté resuelta.

Estados Unidos 4-0 Haití

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Haití?

Ciudad: Cincinnati, Ohio

Estadio: TQL Stadium

Fecha: martes 17 de noviembre

Hora: 19:00 horas EE.UU (Este), 18:00 horas MEX

Historial de enfrentamientos directos entre Estados Unidos y Haití (últimos 5 enfrentamientos)

Estados Unidos: 4

Empate: 1

Haití: 0

Último partido entre ambos: 14/11/26- Haití 0-6 Estados Unidos - Liga de Naciones de la Concacaf 2026, ida, cuartos de final

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Haití Haití 0-6 Estados Unidos 14/11/26 Haití 0-6 Estados Unidos 14/11/26 Estados Unidos 1-0 Canadá 06/10/26 Costa Rica 2-0 Haití 04/10/26 Estados Unidos 3-0 México 03/10/26 República Dominicana 1-4 Haití 01/10/26 Estados Unidos 4-2 Chile 29/09/26 Haití 2-0 Costa Rica 27/09/26 Estados Unidos 4-1 Perú 26/09/26 Haití 3-2 Trinidad y Tobago 24/09/26

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Haití por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming México Canal de Youtube de Concacaf, Concacaf GO Estados Unidos Peacock, Telemundo, TBS, Canal de Youtube de Concacaf

Últimas noticias de Estados Unidos

Estados Unidos llega a este encuentro como claro favorito para ganar. El equipo de las Barras y las Estrellas suma cinco victorias al hilo después de su participación en el Mundial 2026. En este periplo, el equipo de Pochettino suma 18 goles a favor.

Se espera que el estratega argentino realice algunos movimientos para este duelo, pero que mantenga la base del que consiguieron el 6-0 en la ida. En conferencia de prensa, el nuevo entrenador del Manchester United afirmó que su equipo jugará como si la serie fuera 0-0 y que pondrá lo mejor que tenga disponible.

Si afrontas el partido pensando que mañana no es importante porque todo está ya decidido, creo que lo acabarás pagando en el futuro; es una falta de respeto hacia la competición, hacia el rival, hacia el resultado y hacia ti mismo Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino | Omar Vega/GettyImages

Uno de los únicos cambios en el XI inicial de Estados Unidos sería la inclusión de Folarin Balogun, en lugar del juvenil Julian Hall.

Posible alineación del Estados Unidos (4-2-3-1): Diego Kochen; Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie; Sebastian Berhalter,Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun.

Últimas noticias de Haití

El cuadro caribeño se clasificó al Mundial 2026 y, a pesar de perder todos sus partidos, dejó algunas sensaciones positivas. Sin embargo, su exhibición en el partido de ida fue terrible y la eliminatoria se definió en Miami.

Dicen que en el futbol puede pasar cualquier cosa, pero Haití necesita más que un milagro para darle la vuelta a la situación. Los caribeños necesitan derrotar a Estados Unidos, algo que no sucede desde noviembre de 1973. Por si fuera poco, Les Granadiers necesitan ganar por diferencia de seis goles. Una misión casi imposible.

Haití buscará vencer a EEUU, algo que no logra desde 1973 | Omar Vega/GettyImages

Posible alineación de Haití (4-2-3-1): Alexandre Pierre; Arcus Carlens, Martin Expérience, Kayden Pierre, Patrick Nwadike; Danley Jean Jacques, Leverton Pierre; Louicius Deedson, Josué Casimir, Wilson Isidor; Lenny Joseph.