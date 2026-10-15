Everton vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

Por la séptima fecha de la Premier League, el Everton recibe al Chelsea este sábado 17 de octubre en en un duelo que promete y mucho. Ambos equipos llegan igualados con 10 puntos, por lo que el ganador dará un paso importante en la pelea por los puestos de Champions League.

El Chelsea viene de dar su mejor actuación en la temporada. Goleó 5-1 al Bournemouth en Stamford Bridge con doblete de Jordan Henderson, otros dos goles de João Pedro y uno de Morgan Rogers. Xabi Alonso espera que ese triunfo marque el despegue de un equipo que hasta ahora fue muy irregular y que es el que más goles recibió en la Premier, con 13.

El Everton, por su parte, es una de las sorpresas del campeonato. Uno de los tres invictos de la Premier, con dos victorias y cuatro empates, se encuentra en la 5° posición. El domingo igualó 2-2 en la cancha del Hull City y su entrenador, David Moyes, fue muy crítico con la defensa

Pronóstico SI

El Chelsea tiene una de las delanteras más peligrosas del torneo, con Cole Palmer, João Pedro y Rogers, pero su fragilidad defensiva es un problema ante un Everton sólido y peligroso en el juego aéreo. La historia reciente tampoco lo ayuda. Los Blues ganaron solo uno de sus últimos nueve partidos de Premier visitando al rival de turno y cayeron 3-0 en su última visita al Hill Dickinson.

Se espera un partido abierto, en el que la ofensiva visitante choque con la resistencia de un rival que todavía no sabe lo que es perder.

Pronóstico: Everton 2-2 Chelsea

¿A qué hora se juega el Everton vs Chelsea?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Hill Dickinson Stadium

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Everton y el Chelsea (últimos cinco partidos)

Everton : 1

: 1 Empates : 1

: 1 Chelsea: 3

Último partido entre ambos: 21/03/2026 - Everton 3-0 Chelsea - Premier League 2025/26, Fecha 31

Everton v Chelsea - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Últimos 5 partidos

Everton Chelsea Hull City 2-2 Everton 11/10/26 Chelsea 5-1 Bournemouth 10/10/26 Everton 1-0 Ipswich 19/09/26 Brentford 3-0 Chelsea 18/09/26 Everton 1-0 Wolves 16/09/26 Chelsea 2-2 Hull City 12/09/26 Tottenham 0-0 Everton 12/09/26 Chelsea 6-3 Leeds 09/09/26 Everton 2-2 Manchester United 06/09/26 Arsenal 2-1 Chelsea 06/09/26

¿Cómo ver el Everton vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Everton

Moyes espera por Vitaliy Mykolenko, quien se perdió el partido ante el Hull por una molestia sufrida con Ucrania. Christian Nørgaard, proveniente del Arsenal en el verano, sumó sus primeros minutos en un amistoso a puertas cerradas y podría entrar en la convocatoria.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27 | George Wood/GettyImages

Posible alineación del Everton (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Keane; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Últimas noticias del Chelsea

Alonso recupera a Moisés Caicedo para el mediocampo, pero tiene una duda importante con Reece James, quien no jugó ante el Bournemouth por una molestia y tampoco se entrenó el martes. Jamie Gittens estará varias semanas fuera por una lesión en el tobillo y Emmanuel Emegha tampoco estaría disponible.

La gran noticia de la semana fue la renovación de Cole Palmer hasta 2034. João Pedro, por su parte, llega como máximo goleador de la Premier League, con cinco goles, a la par de Erling Haaland.

Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (4-2-3-1): Martínez; Gusto, Fofana, Colwill, Chavarría; Caicedo, Henderson; Neto, Palmer, Rogers; João Pedro.

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