Atlético de Madrid vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

Duelo de gigantes este martes 13 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Manchester United por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League y hay promesa de partidazo. Se miden equipos en momentos opuestos: el colchonero suma victorias en LaLiga pero necesita sus primeros puntos en Europa, mientras que los Red Devils ganaron en su estreno continental, pero no termina de arrancar en la Premier League.

El Atlético atraviesa su mejor racha de la temporada. Antes del parón venció 2-1 al Real Madrid en el derbi y el sábado sumó su cuarto triunfo consecutivo en LaLiga con un sufrido 2-1 en Mendizorroza gracias a un agónico gol del Cuti Romero. La cuenta pendiente está en la Champions: en el debut cayó 2-1 en Anfield ante el Liverpool, por lo que ahora ahora está obligado a sumar en casa.

El United, por su parte, vive un arranque de temporada muy irregular bajo el mando de Michael Carrick. En Champions debutó con una goleada 4-0 ante el Sabah, pero en la Premier ganó apenas uno de sus seis partidos y ya fue eliminado de la Carabao Cup por el Brighton. El sábado dejó escapar un triunfo ante el Tottenham en Old Trafford: Bryan Mbeumo lo puso en ventaja en el minuto 73 y los Spurs se quedaron con diez por la expulsión de Rodrigo Bentancur, pero Dominic Solanke empató en el descuento. El equipo se fue al vestuario entre silbidos.

Pronóstico SI

El Atlético llega con confianza y con el plantel prácticamente completo, una ventaja importante ante un United diezmado por las lesiones. Simeone apostará por la intensidad de su mediocampo y por la movilidad de Julián Álvarez y Jonathan David para atacar una defensa endeble.

El United tiene talento arriba con Mbeumo, Bruno Fernandes y Matheus Cunha, pero su fragilidad atrás y la falta de confianza deberían pesar en un Metropolitano que promete presión desde el primer minuto.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Manchester United?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: martes 13 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Manchester United

Partidos jugados : 4´

: 4´ Atlético de Madrid : 2

: 2 Empates : 2

: 2 Manchester United: 0

Último partido entre ambos: 15/03/2022 - Manchester United 0-1 Atlético de Madrid - Champions League 21/22, Octavos de final - vuelta

Manchester United v Atletico Madrid: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions League | Shaun Botterill/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Manchester United Alavés 1-2 Atlético de Madrid 10/09/26 Manchester United 1-1 Tottenham 10/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Fulham 1-1 Manchester United 20/9/2026 Atlético de Madrid 4-0 Osasuna 16/09/26 Manchester United 2-3 Brighton 16/9/2026 Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid 13/09/26 Manchester United 0-1 Manchester City 13/9/2026 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/26 Manchester United 4-0 Sabah 10/9/2026

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone recuperó a casi todo su plantel después del parón. Grimaldo y Alexander Sørloth superaron sus molestias y Pablo Barrios también está disponible después de superar la lesión que arrastraba desde Anfield. Tras el partido en Vitoria no se informaron nuevas bajas, aunque el cuerpo técnico deberá administrar cargas ya que tuvo apenas dos entrenamientos con sus 17 internacionales antes de viajar.

El cruce tiene historia reciente y favorece a los colchoneros. El Atlético eliminó al United en los octavos de final de la Champions 2021/22, con un empate en Madrid y un triunfo en Old Trafford. Este verano ambos equipos también se enfrentaron en un amistoso de pretemporada en Suecia.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Baena; Julián Álvarez, David.

Últimas noticias del Manchester United

La enfermería es el gran problema de Carrick. Benjamin Šeško, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui volvieron lesionados de sus selecciones y no estuvieron ante el Tottenham. Por su parte, Amad Diallo y Matthijs de Ligt siguen recuperando ritmo. Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, que se habían bajado de sus selecciones, fueron titulares el sábado, y Carlos Baleba, el fichaje de 70 millones de libras proveniente del Brighton, hizo su debut ingresando desde el banco.

Fuera de la cancha, la presión sobre Carrick crece. La prensa inglesa informó durante el parón que el club evaluó alternativas para el banco y los silbidos de Old Trafford tras el empate ante el Tottenham no ayudan. Después de visitar Madrid, el United jugará ante el Leeds y luego recibirá al Como por la Champions.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Cunha.