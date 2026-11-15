Gales vs Portugal: previa, predicciones y alineaciones

Gales y Portugal cierran este martes 17 de noviembre su participación en la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Cardiff City Stadium por la sexta fecha del Grupo A4. Los portugueses ya están clasificados a los cuartos de final y con un empate se aseguran el primer puesto. Los galeses ya saben que terminarán últimos, pero todavía se juegan evitar el descenso directo a la Liga B.

Los lusos llegan golpeados. En su primer partido tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo, sufrieron en Braga una sorpresiva goleada por 4-1 ante Dinamarca, la peor derrota de su historia como local en un partido oficial. La caída empañó el homenaje que los jugadores le habían dedicado a CR7, saliendo a la cancha con la camiseta número 7. Hasta entonces, el equipo había ganado sus cuatro partidos del grupo.

Gales, por su parte, ya sabe que terminará último en el Grupo A4, tras la derrota 3-1 del sábado en Oslo. El equipo de Craig Bellamy suma 3 puntos y precisa de un empate para para evitar el descenso directo a la Liga B.

Pronóstico SI

Portugal tiene más jerarquía, pero tras la derrota con Dinamarca quedó la sensación de que al equipo todavía le falta una identidad sin Ronaldo. Gonçalo Ramos no logró hacerse cargo del ataque. Gales, en cambio, compitió bien en el primer tiempo en Oslo, con Harry Wilson de vuelta y con Brooks como revulsivo, y en casa se juega mucho más que un simple cierre de grupo.

Portugal tiene argumentos para cerrar el grupo con una victoria, pero Gales necesita los puntos y no se lo hará fácil.

Pronóstico: Gales 1-2 Portugal

¿A qué hora se juega el Gales vs Portugal?

Ciudad: Cardiff, Gales

Estadio: Cardiff City Stadium

Fecha: martes 17 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Gales y Portugal (últimos cinco partidos)

Gales : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Portugal: 4

Último partido entre ambos: 24/09/2026 - Portugal 1-0 Gales - Nations League 26/27, Liga A - Grupo 4, Fecha 1

Joao Felix anotó el gol del triunfo en el último choque entre ambas selecciones | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Gales Portugal Noruega 3-1 Gales 14/11/26 Portugal 1-4 Dinamarca 14/11/26 Gales 0-1 Dinamarca 04/10/26 Portugal 2-1 Noruega 04/10/26 Gales 2-1 Noruega 01/10/26 Dinamarca 2-4 Portugal 01/10/26 Dinamarca 2-0 Gales 27/09/26 Noruega 1-2 Portugal 27/09/26 Portugal 1-0 Gales 24/09/26 Portugal 1-0 Gales 24/09/26

¿Cómo ver el Gales vs Portugal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Portugal

Jorge Jesus convocó a 28 jugadores para esta ventana, con siete novedades. Debutaron en una convocatoria el lateral Alberto Costa (Porto) y el delantero del Gustavo Varela (Monza), que llegó como máximo goleador de la Serie A con nueve goles. Rodrigo Mora y Geovany Quenda buscan su primer partido con la selección mayor, y también fueron convocados António Silva, Mateus Fernandes y Carlos Forbs.

Nuno Mendes, Gonçalo Inácio y Francisco Conceição son los grandes ausentes de esta fecha FIFA. João Cancelo, que no jugó ante Dinamarca por suspensión, vuelve a estar disponible.

Tras el retiro de Ronaldo, Jesus explicó que los capitanes se eligen según la cantidad de partidos con la selección. El primero es Bernardo Silva, seguido por Rúben Dias, Cancelo, Rúben Neves y Bruno Fernandes.

Jorge Jesus | Diogo Cardoso - UEFA/GettyImages

Posible alineación de Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Rúben Dias, António Silva, Cancelo; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix.

Últimas noticias de Gales

Bellamy recuperó para esta ventana a Harry Wilson, que no jugaba con Gales desde marzo por lesión, y al arquero Karl Darlow, titular en Oslo. Joe Duncan recibió su primera convocatoria y volvieron Rubin Colwill y Kai Andrews.

El partido ante Portugal tiene un condimento especial para los galeses. Los lusos fueron quienes eliminaron a Gales en la semifinal de la Euro 2016 y los que volvieron a vencerlos en el debut de esta Nations League con un gol de João Félix.

Craig Bellamy | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Posible alineación de Gales (4-2-3-1): Darlow; Connor Roberts, Mepham, Ben Davies, Neco Williams; Ampadu, Jordan James; Brennan Johnson, Wilson, Dan James; Brooks.