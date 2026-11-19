La llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United abre una nueva etapa en Old Trafford y uno de los principales desafíos del entrenador argentino será reconstruir un equipo que atraviesa un momento complicado.

En ese contexto, Gary Neville, histórico referente de los Red Devils, dio su opinión sobre los cambios que considera necesarios y apuntó directamente contra tres integrantes de la defensa: Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez y Matthijs de Ligt.

🚨🎙️ | Gary Neville on Diogo Dalot:



“He got booed last week at Old Trafford, I was really surprised at that. Dalot has been shoved onto that left hand side CONSTANTLY.



“Amorim had him at left wingback dying out on that left wing for about three months. It was awful to watch.… pic.twitter.com/ZwrpxfAeFc — UtdDistrict (@UtdDistrict) November 17, 2026

Durante una intervención en el programa Stick to United, el exlateral derecho defendió a Diogo Dalot frente a las críticas recibidas por sus actuaciones y sostuvo que existen otros futbolistas cuya salida debería tener prioridad.

Con este panorama, Neville considera que Pochettino necesitaría incorporar al menos tres defensores para renovar la última línea y construir un equipo más competitivo.

Noussair Mazraoui, el primero en la lista de Neville

Neville cuestionó su continuidad y lo ubicó entre las primeras opciones de salida del United | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El defensor marroquí fue el primer nombre mencionado por Neville, quien incluso aseguró que preferiría su salida antes que la del portugués. Su participación durante la campaña podría respaldar parte de los cuestionamientos.

En la Premier League registra apenas cinco apariciones, mientras que también sumó actividad en la UEFA Champions League y la Copa de la Liga. Aunque recientemente asistió en el empate 4-4 frente al Aston Villa, su protagonismo en el equipo habría quedado por debajo del esperado.

Lisandro Martínez y una temporada con altibajos

Tras sus críticas a la dirigencia, Martínez sumó incertidumbre sobre su futuro en el club | James Gill - Danehouse/GettyImages

El argentino también aparece entre los futbolistas que Neville considera prescindibles. Su situación combina diferentes factores: los antecedentes físicos, las irregularidades en el rendimiento y un escenario contractual que podría influir en las decisiones futuras del club.

Martínez disputó 11 partidos oficiales durante la temporada, con 779 minutos, un gol y una expulsión. En el campeonato inglés participó en ocho encuentros, mientras que en la Champions acumuló tres apariciones.

Su campaña también estuvo marcada por algunos episodios disciplinarios y actuaciones cuestionadas. Sin embargo, su reciente participación con la selección argentina, en la goleada 7-0 frente a Costa Rica, volvió a poner en evidencia las condiciones que todavía podría aportar.

Matthijs de Ligt, el problema de la disponibilidad

Las lesiones y la falta de continuidad del neerlandés generan dudas sobre su futuro en el United | DeFodi Images/GettyImages

El tercer señalado es el neerlandés, cuya continuidad preocupa especialmente a Neville por sus dificultades para mantenerse en condiciones físicas. El exjugador considera que el Manchester United necesita centrales capaces de competir semanalmente y no futbolistas que pasen largos períodos fuera de las convocatorias.

Los números de Opta reflejan una participación limitada: De Ligt suma apenas dos partidos oficiales y 81 minutos durante la campaña 2026/27. Sus dos apariciones fueron en la máxima competencia europea, mientras que todavía no registra minutos en la Premier League.

Además, el defensor habría atravesado un problema importante de espalda que condicionó su disponibilidad. Su recuperación podría abrirle una nueva oportunidad, aunque su continuidad también dependería de las decisiones que tome el cuerpo técnico.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MANCHESTER UNITED