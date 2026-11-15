Haaland aclara su futuro en el Manchester City en plena crisis por las sanciones

Poco después de conocerse que las posibles sanciones al Manchester City por sus infracciones financieras podrían darse a conocer a principios de 2027, Erling Haaland rompió el silencio sobre la situación que atraviesa el club. El delantero fue consultado por el proceso judicial y su futuro en los Citizens luego de la victoria de Noruega por 3-1 ante Gales en la Nations League.

En septiembre, una comisión independiente declaró culpable al City de más de 100 infracciones a las normas financieras de la Premier League en el período comprendido entre 2009 y 2018. La institución presentó una apelación y afirmó que dispone de pruebas irrefutables para defender su posición. Si se confirma el fallo, podría recibir importantes deducciones de puntos, multas económicas e incluso sufrir un descenso de categoría.

Haaland habló sobre su futuro en el Manchester City | FREDRIK VARFJELL/GettyImages

Consultado por la televisión noruega, Haaland cuestionó que se le pidiera una opinión sobre un asunto judicial del que reconoció conocer muy poco. "Es una pregunta que me cuesta responder porque es una batalla legal entre la Premier y el City. ¿Se supone que tengo que responder a eso? No lo sé realmente", dijo.

El delantero, además, recordó que las irregularidades investigadas corresponden a una etapa previa a su llegada al club, en 2022. Incluso repasó los equipos en los que jugó durante cada uno de los años comprendidos en la investigación, desde las categorías inferiores del Bryne hasta su incorporación al Molde. "La investigación abarca de 2009 a 2018. Supongo que las respuestas llegarán. No sé cuándo. No he leído demasiado al respecto", reconoció.

Haaland dio pistas sobre su futuro en el Manchester City | Danehouse Photography Ltd/GettyImages

Haaland: "Soy jugador del Manchester City y estoy feliz"

Pese a la incertidumbre sobre las posibles sanciones, el goleador descartó que la situación institucional modifique su compromiso con el equipo. Para respaldar su postura, recordó la extensión contractual que firmó a finales de 2024, por nueve años y medio. "Estoy concentrado en intentar rendir para el City. Un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022 y otro de nueve años y medio a finales de 2024. Creo que eso lo dice todo. Soy jugador del City y estoy increíblemente feliz allí", aseguró.

Cuando le preguntaron nuevamente si una eventual sanción podría influir en su continuidad, Haaland respondió con cierta ironía. "Entiendo que quieras conseguir un pequeño titular, aunque como ya dije, firmé un contrato a largo plazo en 2024. Diría que tomé una buena decisión al unirme al City en 2022. Todos podemos estar de acuerdo en eso. Fíjense en los trofeos que he ganado y en cómo he evolucionado dentro y fuera del campo", afirmó.

Por último, el delantero reconoció que el equipo no atraviesa su mejor momento futbolístico en la liga inglesa y señaló que buscarán mejorar en lo que viene. "Las cosas no están yendo demasiado bien en la Premier, aunque intentaremos cambiarlo contra el Fulham el sábado", concluyó.