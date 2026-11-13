Haití vs Estados Unidos: previa, predicciones y alineaciones
La selección de Estados Unidos jugará este fin de semana la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 frente a su similar de Haití desde el Nu Stadium de Miami, Florida este sábado14 de noviembre a las 17:30 horas (Estados Unidos) y 15:30 horas (México).
Haití es el equipo anfitrión, pero el partido se disputará en territorio estadounidense, lo que representa una ventaja logística para el conjunto de Mauricio Pochettino. El cambio de sede fue autorizado por Concacaf debido a la situación de seguridad que vive el país caribeño.
A continuación, los dejamos con la información más importante y detallada acerca de este compromiso que dará el boleto para el Final Four.
Pronóstico SI Fútbol
El conjunto de las barras y las estrellas llegan con una racha positiva de cuatro victorias consecutivas en la pasada Fecha FIFA y, además, fungirán como locales a pesar de que en realidad Haití debería serlo y solo será local administrativo jugándose el partido en la Unión America.
Esa situación le será de ventaja significativa a los norteamericanos que no se desplazarán mucho y son amplios favoritos para ganar sin mayor inconveniente en Miami.
Haití 0-2 Estados Unidos
¿A qué hora se juega el Haití vs Estados Unidos?
- Ciudad: Miami
- Estadio: Nu Stadium
- Fecha: sábado 14 de noviembre
- Hora: 17:30 EE.UU (Este), 15:30 MX
Historial de enfrentamientos directos entre Haití y Estados Unidos (últimos cinco enfrentamientos)
- Haití: 0
- Empate: 2
- Estados Unidos: 3
- Último partido entre ambos: 22/06/25 - Haití 1-2 Estados Unidos - Copa Oro
Últimos 5 partidos
Haití
Estados Unidos
Costa Rica 2-0 Haití
Estados Unidos 1-0 Canadá
República Dominicana 1-4 Haití
México 0-3 Estados Unidos
Haití 2-0 Costa Rica
Estados Unidos 4-2 Chile
Haití 3-2 Trinidad y Tobago
Estados Unidos 4-1 Perú
Marruecos 4-2 Haití
Estados Unidos 1-4 Bélgica
¿Cómo ver el Haítí vs Estados Unidos por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
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México
YouTube CONCACAF GO
Últimas noticias de Haití
La Concacaf trasladó a Miami el partido entre Haití y Estados Unidos por la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el territorio haitiano.
La crisis de seguridad que atraviesa Haití obligó a la Concacaf a tomar una decisión excepcional para la Liga de Naciones: la selección haitiana recibirá a Estados Unidos en Miami, Florida, pese a que el encuentro estaba programado originalmente en Jamaica.
La posible alineación de Haití (4-2-3-1): Josué Duverger; Carlens Arcus, Hanyer Delcroix, Jean-Kévin Duverne, Duke Lacroix; Leverton Sainté, Danley Jean-Jacques; Louicius Deedson, Carlens Providence, Fafà Picault; Wilson Isidor
Últimas noticias de Estados Unidos
El defensor George Campbell tuvo que bajarse de la convocatoria estadounidense por una lesión en el tendón de la corva y fue reemplazado por Mark McKenzie.
El defensa ha disputado un total de 76 partidos con el Toulouse FC de la Ligue 1, jugando los 90 minutos completos en nueve encuentros de liga esta temporada. McKenzie regresará a la selección estadounidense por primera vez desde el Mundial de 2026.
La posible alineación de Estados Unidos (4-3-3): Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun y Christian Pulisic.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.