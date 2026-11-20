La décima jornada de la Bundesliga ha dejado graves secuelas para el Bayern Múnich, quien, además de empatar en casa, ante el Colonia, sufrieron la pérdida por lesión de dos estrellas en el equipo: el ganador del Balón de Oro 2026, Harry Kane, y el internacional francés, Michael Olise.

El primero en salir de cambio por lesión fue Harry Kane, quien, al intentar alcanzar un centro de Michael Olise, precisamente, se lastimó el pie y el tobillo izquierdo, obligando la modificación apenas al minuto 20 de la primera mitad.

En la última hora, el Bayern Múnich informó, a través de sus redes sociales, la gravedad de su lesión. Se trata de una rotura del ligamento sindesmótico en su tobillo izquierdo, por lo que el jugador de 33 años estaría fuera de las canchas ‘‘por los próximos meses’’.

Harry Kane sustained a syndesmosis ligament tear in his left ankle during this evening’s home match against 1. FC Köln. This was confirmed by an examination carried out by FC Bayern’s medical department. The 33 year-old will be sidelined for the next few months.



Get well soon,… pic.twitter.com/MnSN9uY6jA — FC Bayern (@FCBayernEN) November 20, 2026

Al minuto 40, el internacional francés, Michael Olise, intentó conectar un balón de volea y en el acto tuvo un duro contacto con el defensa del equipo rival. Curiosamente, Olise se lesionó también del pie izquierdo.

A diferencia de Harry Kane, quien salió de la cancha casi al instante, Michael Olise continuó en la cancha hasta que el árbitro marcó el final del primer tiempo, y ya en el descanso el cuerpo técnico tomó la decisión de cambiarlo.

Las cuentas oficiales del Bayern Múnich ya dieron a conocer también el dictamen médico del seleccionado francés, quien fue diagnosticado con el pie delantero magullado. Su regreso a las canchas estaría sujeto a evolución.

ℹ️ Michael Olise has been diagnosed with a bruised forefoot. The French forward will receive treatment in the coming days.



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Con este empate, el Bayern Múnich llegó a 22 puntos. Es actualmente el líder de la tabla general en la Bundesliga, pero está a tan solo un punto del Borussia Dortmund, quien aún no juega la décima fecha y podría rebasarlos al término de esta jornada.

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