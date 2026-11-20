Harry Kane se lesiona con el Bayern Múnich y volverá hasta el 2027
La décima jornada de la Bundesliga ha dejado graves secuelas para el Bayern Múnich, quien, además de empatar en casa, ante el Colonia, sufrieron la pérdida por lesión de dos estrellas en el equipo: el ganador del Balón de Oro 2026, Harry Kane, y el internacional francés, Michael Olise.
El primero en salir de cambio por lesión fue Harry Kane, quien, al intentar alcanzar un centro de Michael Olise, precisamente, se lastimó el pie y el tobillo izquierdo, obligando la modificación apenas al minuto 20 de la primera mitad.
En la última hora, el Bayern Múnich informó, a través de sus redes sociales, la gravedad de su lesión. Se trata de una rotura del ligamento sindesmótico en su tobillo izquierdo, por lo que el jugador de 33 años estaría fuera de las canchas ‘‘por los próximos meses’’.
Al minuto 40, el internacional francés, Michael Olise, intentó conectar un balón de volea y en el acto tuvo un duro contacto con el defensa del equipo rival. Curiosamente, Olise se lesionó también del pie izquierdo.
A diferencia de Harry Kane, quien salió de la cancha casi al instante, Michael Olise continuó en la cancha hasta que el árbitro marcó el final del primer tiempo, y ya en el descanso el cuerpo técnico tomó la decisión de cambiarlo.
Las cuentas oficiales del Bayern Múnich ya dieron a conocer también el dictamen médico del seleccionado francés, quien fue diagnosticado con el pie delantero magullado. Su regreso a las canchas estaría sujeto a evolución.
Con este empate, el Bayern Múnich llegó a 22 puntos. Es actualmente el líder de la tabla general en la Bundesliga, pero está a tan solo un punto del Borussia Dortmund, quien aún no juega la décima fecha y podría rebasarlos al término de esta jornada.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94