¿Hay tensión en la selección de Francia? Así está la relación entre Kylian Mbappé y Zinedine Zidane

La era post Deschamps no marcha de maravilla para la selección de Francia: los rumores señalan que la relación entre Kylian Mbappé y Zinedine Zidane está en un momento de tensión grande tras el último parón de selecciones en septiembre y octubre.

Primero fueron los rumores de enfrentamiento entre Kiki y Ousmane Dembélé, mientras que ahora L'Equipe reporta que el trato entre el 10 y Zinedine Zidane es "mucho menos armoniosa" que cuando estaba Didier Deschamps, entrenador con el que Mbappé llegó a la selección nacional francesa.

🚨🇫🇷 RIEN NE VA PLUS ENTRE ZINÉDINE ZIDANE ET KYLIAN MBAPPÉ ! 😳



Alors que les tensions autour de Kylian Mbappé agiteraient déjà le vestiaire des Bleus, notamment dans sa relation avec Ousmane Dembélé, un autre malaise serait apparu : celui avec son sélectionneur, Zinédine… pic.twitter.com/eJzxGXVfLb — Foot Mercato (@footmercato) November 11, 2026

El capitán de Les Bleus no habría comprendido algunas de las decisiones tácticas de Zizou en algunos encuentros, como su paso a la banda izquierda en el duelo de la UEFA Nations League frente a Turquía.

Ahora, de cara al parón de noviembre, las versiones indican que Zizou buscará limar asperezas para cerrar el 2026 en paz y encarar de la mejor manera la instancia de mata-mata en la UEFA Nations League, donde intentarán ganar juntos el primer trofeo tras la Copa del Mundo del 2018, el último éxito de Les Bleus.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Este jueves Francia visitará a Italia en San Siro, Milán, con la ilusión de dar un nuevo paso rumbo al campeonato, aunque la clasificación a la próxima etapa es prácticamente un hecho. Empatando o ganando en tierras italianas, tendrán asegurado su paso a la siguiente instancia. Cerrarán la doble fecha y el año recibiendo a Turquía en el Stade Gerland de Lyon, que supo ser casa del Olympique durante varias décadas.

Les Bleus están punteros del grupo con 10 puntos, producto de tres victorias (dos veces ante Bélgica y una ante Turquía) y un empate frente a Italia. La Nazionale es segunda de la zona con 7, mientras que los belgas están terceros con 6. Los turcos, salvo un milagro, ya perdieron la categoría y jugarán la próxima edición en la B.

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