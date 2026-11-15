Inglaterra derrota a España y rompe su histórica racha invicta

Todas las rachas están hechas para acabar y, este domingo 15 de noviembre, Inglaterra terminó con un récord histórico de España. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso ante la Furia Roja por marcador de 2-3 en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA y, de esta manera, rompió la marca de 43 partidos invictos del equipo ibérico.

La última derrota de la selección española se había registrado en marzo de 2024, cuando el equipo de Luis de la Fuente cayó ante Colombia por la mínima diferencia en un partido amistoso celebrado en el Estadio de Wembley.

En este periplo, España consiguió 34 victorias y nueve empates. El equipo de Luis de la Fuente peleó hasta el final y rozó el empate.

Inglaterra arrasa y se pone 3-0

Harry Kane abrió el marcador al minuto 45, a través de la vía del penalti. De esta manera, el Balón de Oro 2026 llegó a la increíble cifra de 56 goles en 56 partidos disputados este año.

Harry Kane, Balón de Oro 2026, se hizo presente en el marcador | DeFodi Images/GettyImages

Apenas en el arranque de la segunda mitad, Declan Rice cobró con maestría un córner, Ezri Konsa se adelantó a los zagueros españoles, se elevó dentro del área y remató para vencer a Unai Simón y poner el 2-0.

Al minuto 57 apareció Ben White para poner el marcador 3-0 a favor de los ingleses en el Estadio Metropolitano. Después de una gran jugada colectiva, Jude Bellingham filtró un balón para la llegada del lateral del Arsenal, quien controló y definió para vencer a Simón.

La jugada fue revisada en el VAR, y después validada.

La heroica reacción de España ante Inglaterra

Cuando todo parecía perdido para el cuadro español, vino la reacción de los campeones del mundo. Al minuto 63, Inglaterra se quedó con diez jugadores después de que Elliot Anderson derribara a Lamine Yamal dentro del área.

El árbitro central Clément Turpin marcó la pena máxima, expulsó al medio inglés y Mikel Oyarzabal hizo válido el penalti para darle esperanza a la Furia Roja y poner el 1-3.

Con un hombre más en el campo, España se volcó al frente para buscar de mantener su histórica racha. Al minuto 75, Nico Williams

Nico Williams puso el 2-3 en el duelo entre España e Inglaterra | JAVIER SORIANO/GettyImages

Con este resultado, Inglaterra se posicionó en el primer puesto del Grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA, con 15 puntos. La Furia Roja, también con 15 unidades, quedó en el segundo puesto. Ambas escuadras avanzarán a la fase de cuartos de final.