El Inter Miami llega como vigente campeón de la MLS Cup y con el objetivo de convertirse en el primer equipo en conquistar títulos consecutivos desde que LA Galaxy lo consiguiera en 2011 y 2012.

Mientras tanto, el Columbus Crew llega a los playoffs tras ganar ocho de sus últimos nueve partidos, una racha que le permitió cerrar la temporada en gran forma.

A continuación, los dejamos con la información más importante para este enfrentamiento que será de los más interesantes de la primera ronda.

Pronóstico SI Fútbol

Será un encuentro muy interesante, pero aunque el cuadro de las garzas no han tenido su mejor temporada es posible que puedan avanzar aun con los problemas defensivos que los persiguen toda la vida.

En los últimos cotejos entre ambos la tendencia es favorable para los de Florida y por ende, vemos probable que de nueva cuenta avancen de ronda, pero sin duda alguna no será una prueba fácil ante un equipo que suele darles competencia.

Inter Miami 2-2 Columbus Crew

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Columbus Crew?

Ciudad : Miami

: Miami Estadio : Nu Stadium

: Nu Stadium Fecha : sábado 21 de noviembre

: sábado 21 de noviembre Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 18:00 MX, 00:00 ESP

La sede será el Nu Stadium | Leonardo Fernandez/USSF/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami vs Columbus Crew (sin enfrentamiento)

Inter Miami : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Columbus Crew: 1

Último partido entre ambos: 27/09/26 - Columbus Crew 2-1 Inter Miami - MLS

Últimos 5 partidos

Inter Miami Columbus Crew Inter Miami 3-3 Charlotte Columbus 4-3 Chicago Fire New England 1-2 Inter Miami Columbus 2-0 DC United Inter Miami 2-2 Cincinnati Dallas 0-2 Columbus NY RB 2-0 Inter Miami Columbus 4-2 Toronto Atlanta United 1-3 Inter Miami Columbus 0-0 St. Louis City

¿Cómo ver el Inter Miami vs Columbus Crew por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Estados Unidos Apple TV México Apple TV España Apple TV

Últimas noticias de Inter Miami

🔜 Se viene Un encuentro Monumental: River Plate 🆚 Inter Miami CF



📆 19 de enero 2027

🏟️ Estadio Monumental



🔗 https://t.co/7FDxJDbDcA pic.twitter.com/LdlHpGLKiL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 13, 2026

El Inter Miami CF anunció que el Primer Equipo viajará a Buenos Aires, Argentina, para enfrentarse al Club Atlético River Plate en un histórico partido amistoso de pretemporada el 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental.

El 19 de enero, el Estadio Monumental acogerá un evento especial para los seguidores de ambos clubes y para los aficionados al fútbol de todo el mundo, situando a Buenos Aires en el centro de la atención deportiva internacional.

La posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

Últimas noticias de Columbus Crew

What a way to set the tone for the postseason 😤💪 pic.twitter.com/8szX42n8vw — The Crew (@ColumbusCrew) November 11, 2026

The Crew no será un rival sencillo, el equipo llega tras ganar ocho de sus últimos nueve partidos, una racha que le permitió cerrar la temporada con una racha positiva.

Las incorporaciones de mitad de año de los Jugadores Franquicia: Brais Méndez y Santiago Rodríguez han aportado 9 goles y 12 asistencias en conjunto.

La posible alineación de Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steve Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Anass Zaroury, Dylan Chambost, Sekou Bangoura, Taha Habroune; Santiago Rodríguez, Gonzalo Tapia.

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