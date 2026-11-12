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Sports Illustrated

Jamaica vs México: previa, predicciones y alineaciones

Arranca el camino al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27
Benjamín Guerra|
La previa de Jamaica vs México en la Liga de Naciones
La previa de Jamaica vs México en la Liga de Naciones | FREDERIC J. BROWN/GettyImages

La selección mexicana llega tras una fase de preparación complicada donde empató ante Colombia y Perú y perdió frente a Estados Unidos y Chile, en sus primeros cuatro cotejos al mando de Rafael Márquez.

Por lo que, deberá mostrar una cara diferente ante unos Reggae Boyz que buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 y volver a cosechar ese trofeo.

Pronóstico SI Fútbol

Después de los primeros cuatro partidos amistosos, el equipo de Rafa Márquez buscará su primer triunfo y esperan que sea en un partido oficial ante un rival complicado.

En teoría no deberían perdonar, pues la hegemonía reciente marca una tendencia favorable al tricolor, por lo que un empate o derrota sería sufrir en la vuelta.

Jamaica 0-2 México

¿A qué hora se juega el Jamaica vs México?

  • Ciudad: Kingston
  • Estadio: National Stadium
  • Fecha: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MX
Day 3 - World Athletics Championships Tokyo 2025
La sede será el National Stadium | Sam Mellish/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entreJamaica vs México (últimos cinco enfrentamientos)

  • Jamaica: 0
  • Empate: 2
  • México: 3
  • Último partido entre ambos: 22/06/24 -México 1-0 Jamaica - Copa América

Últimos 5 partidos

Jamaica

México

Honduras 1-1 Jamaica

México 0-2 Chile

El Salvador 0-2 Jamaica

Estados Unidos 3-0 México

Honduras 0-1 Jamaica

México 1-1 Perú

Jamaica 3-2 Guatemala

México 1-1 Colombia

Jamaica 1-1 Sudáfrica

México 2-3 Inglaterra

¿Cómo ver el Jamaica vs México por Televisión y Streaming online?

Países

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX

México

Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports y ViX Mexico

Últimas noticias de Jamaica

Jamaica dio a conocer la convocatoria para los duelos que sostendrá ante México por el boleto al Final Four de la Nations League.

El estratega Rudolph Speid citó a 23 futbolistas para los encuentros que se celebrarán en Kingston y Monterrey en la próxima Fecha FIFA.

La posible alineación de Jamaica (4-2-3-1): Andre Blake; Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King; Kevon Lambert, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Tyrese Hall, Renaldo Cephas; Tyreece Campbell.

Últimas noticias de México

El conjunto nacional realizó su preparación para enfrentar a Jamaica en la Concacaf Nations League. El equipo trabajará en el sur de México, buscando adaptarse a las condiciones que encontrará en territorio jamaiquino, antes de viajar para disputar el boleto al Final Four

Rafael Márquez convocó a 28 jugadores que nos representarán en la Fecha FIFA de noviembre en la búsqueda del pase a las semifinales.

La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Gilberto Mora, Obed Vargas; Jesús Manuel Corona, Armando González, Julián Quiñones.

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.