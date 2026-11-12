Japón vs Brasil: previa, predicciones y alineaciones

Japón y Brasil se vuelven a ver las caras este sábado 14 de noviembre en Singapur. Si bien se trata de un encuentro amistoso, para los samuráis tiene gusto a revancha. El equipo de Hajime Moriyasu quiere cobrarse la última dolorosa eliminación en los 16vos de final del mundial, cuando se pusieron arriba en el marcador en el primer tiempo pero acabaron sufriendo la remontada agónica de la Canarinha.

Brasil todavía no encuentra su mejor versión con Carlo Ancelotti. Tras quedar eliminado en los octavos de final del Mundial, la Seleção empezó el nuevo ciclo con una gira por Australia e India, que sirvió más para engrosar las arcas de la CBF que para medir dónde está parado el equipo. Empató 1-1 con Australia en Townsville con un gol de Rayan en el último minuto, le ganó 4-2 en la revancha en Brisbane y cerró con un 4-0 ante la India en Calcuta. Japón será una prueba mucho más exigente para una selección en plena renovación.

Japón, por su parte, llega en un gran momento. Desde la derrota ante Brasil en el Mundial, no volvió a perder: le ganó 3-1 a Uruguay y 2-1 a Venezuela, con un doblete de Ayase Ueda, y luego se consagró campeón de la Kirin Cup. En la semifinal eliminó a Ecuador por penales y en la final le ganó 2-1 a Nueva Zelanda. Es un equipo sólido, con una identidad clara y pese a no contar con estrellas mundiales, es un rival durísimo para cualquiera.

A continuación, toda la información sobre este amistoso internacional.

Pronóstico SI

Japón presiona alto, se defiende muy bien y lastima con la movilidad de Takefusa Kubo y Ritsu Doan, una fórmula que ya complicó a Brasil en las dos últimas ocasiones. La Seleção tiene más talento individual, con Vinícius Júnior, Raphinha y las jóvenes promesas, pero todavía le falta funcionamiento colectivo.

Todo indica que será un partido muy parejo, en el que el orden japonés neutralizará buena parte del potencial brasileño.

Pronóstico: Japón 1-1 Brasil

¿A qué hora se juega el Japón vs Brasil?

Ciudad: Singapur

Estadio: Estadio Nacional de Singapur

Fecha: sábado 14 de noviembre

Hora: 05:15 EE.UU (Este), 04:15 MEX, 11:15 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Japón y Brasil (últimos cinco partidos)

Japón : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Brasil: 4

Último partido entre ambos: 29/06/26 - Brasil 2-1 Japón - Mundial 2026, Dieciseisavos de final

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Sean M. Haffey - FIFA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Japón Brasil Japón 2-1 Nueva Zelanda 05/10/26 India 0-4 Brasil 03/10/26 Japón 0 (5) - (3) 0 Ecuador 01/10/26 Australia 2-4 Brasil 29/09/26 Japón 2-1 Venezuela 28/09/26 Australia 1-1 Brasil 25/09/26 Japón 3-1 Uruguay 24/09/26 Brasil 1-2 Noruega 05/07/26 Brasil 2-1 Japón 29/06/26 Brasil 2-1 Japón 29/06/26

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Últimas noticias de Japón

Takumi Minamino vuelve tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado que lo dejó afuera del Mundial. También regresan el defensor Hiroki Machida, Tatsuhiro Sakamoto y Koki Ogawa. Shio Fukuda, delantero del Karlsruhe, recibió su primera convocatoria. La gran ausencia es la de Ueda, el goleador del equipo.

Tras la postergación de la Copa de Asia que debía jugarse en enero en Arabia Saudita, esta ventana podría ser la última de Moriyasu al frente de la selección.

Japan v New Zealand - International Friendly | Masashi Hara/GettyImages

Posible alineación de Japón (3-4-2-1): Zion Suzuki; Seko, Itakura, Hiroki Ito; Doan, Sano, Kamada, Keito Nakamura; Kubo, Minamino; Ogawa.

Últimas noticias de Brasil

De los 26 citados por Ancelloti, 15 son menores de 23 años, entre ellos Endrick, Rayan, Estêvão, Alisson Santana y Allan. Para no perjudicar a los clubes en el cierre del Brasileirão y en las finales de la Libertadores y la Sudamericana, solo convocó a un jugador por equipo brasileño y dejó afuera a los futbolistas del Flamengo y el Palmeiras.

Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinícius y Raphinha volverán a ser la columna vertebral del equipo.

Brazil v India - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Brasil (4-2-3-1): Bento; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior; Endrick.

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