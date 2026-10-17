Javier Aguirre, el entrenador que siempre deja mejor a sus equipos en LaLiga

Hay un viejo refrán que dice: ''nadie es profeta dentro de su propia tierra'', y hace referencia a lo complicado que resulta ser reconocido en el país que te vio nacer. Esto pasa mucho en México, sobre todo, en la industria del fútbol.

Y el caso de Javier Aguirre es un claro ejemplo. El estratega mexicano ha dirigido a la selección nacional en tres mundiales diferentes, y, sin embargo, cuando los aficionados mencionan su nombre, rara vez le inyectan un tono de admiración y/o respeto.

Caso contrario a lo que ocurre en España. País que desde hace décadas lo ha recibido con los brazos abiertos, y Javier Aguirre les ha sabido corresponder, dejando siempre a los clubes que confiaron en él al menos un poco mejor que como los encontró.

EL BOMBERO DE LALIGA 👨‍🚒🇪🇸



El historial de Javier Aguirre 🇲🇽 en España habla por sí solo: SIEMPRE deja a sus equipos en mejor posición de como los encontró 📈🔥



📌 Tomó a Mallorca (18°), Espanyol (20°) y Zaragoza (20°) en zona de descenso directo y a TODOS los salvó 🔝🇪🇸



¿Podrá… pic.twitter.com/b4oenDPdOd — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) October 16, 2026

El estratega mexicano es uno de los entrenadores extranjeros más queridos dentro del fútbol español

LaLiga es una de las competencias más importantes a nivel mundial. Equipos como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, conviven cada temporada con la obligación de ganar. Otros, como el Betis o el Sevilla, pelean por puestos europeos, mientras que el resto lidia con algo mucho más complejo, como es el tema del descenso.

Es en este rubro en donde Javier: el 'Vasco' Aguirre ha ganado gran popularidad y cariño dentro del fútbol español, al grado de convertirse en uno de los estrategas extranjeros más queridos por parte de los aficionados que lo han disfrutado como entrenador.

Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Y es que Aguirre es un auténtico hombre de fútbol. Y los auténticos hombres de fútbol entienden cosas que otros no, como por ejemplo, que la lucha por no caer a Segunda División muchas veces te obliga a asumir un rol incómodo dentro del terreno de juego: el papel del equipo inferior.

El 'Vasco' comprende que para salir bien librado de esta clase de batallas, sumar la mayor cantidad de puntos es la prioridad; el espectáculo pasa a segundo término. En el trance, no obstante, Aguirre se divierte, tanto en el banco como en las conferencias de prensa, y esto lo ha convertido en todo un personaje dentro de LaLiga.

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