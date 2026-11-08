Durante décadas, los futbolistas invertían sus fortunas en restaurantes, hoteles, inmuebles o marcas de ropa. Pero en los últimos años ha ido creciendo un fenómeno distinto. Los jugadores comenzaron a mirar hacia el negocio que mejor conocen. Pensando en lo que vendrá después del retiro y con la intención de seguir ligados al fútbol, muchas estrellas en actividad decidieron comprar clubes o invertir en ellos.

La mayoría apuesta por instituciones de divisiones menores, más accesibles económicamente y con margen para crecer, donde su nombre puede atraer patrocinadores, jóvenes talentos y atención internacional. Gerard Piqué con el Andorra fue uno de los pioneros, y su modelo hoy se repite.

No todos lo ven con buenos ojos. Hay quienes advierten sobre posibles conflictos de intereses, sobre la dificultad de manejar un club mientras se compite al máximo nivel o sobre proyectos que se apoyan más en la marca personal que en una planificación seria. Sea como sea, la tendencia crece...

Los casos de jugadores en activo que son propietarios de clubes

1. Lionel Messi (UE Cornellà, CD Eldense y Deportivo LSM)

TOPSHOT-FBL-USA-LEAGUES-MIAMI-NASHVILLE | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El caso más ambicioso de la lista. Mientras sigue haciendo goles en el Inter Miami, Lionel ya armó su propia cartera de clubes. En abril de 2026 se convirtió en accionista mayoritario de la UE Cornellà, un club catalán de la quinta categoría del fútbol español, a pocos kilómetros de Barcelona. Meses después fue por más: compró la participación mayoritaria del CD Eldense, club fundado en 1921 que compite en la segunda categoría española, en una operación que todavía debe recibir la aprobación regulatoria.



Su primera experiencia, sin embargo, fue en Uruguay. Junto a su amigo Luis Suárez es dueño del Deportivo LSM, el club que el Pistolero fundó para competir en el fútbol charrúa y formar jóvenes.

2. Cristiano Ronaldo (UD Almería)

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

A través de su sociedad CR7 Sports, Cristiano compró el 25% de la UD Almería en febrero de 2026. A diferencia de otros casos, no es el dueño mayoritario. El control del club está desde 2025 en manos del grupo saudí SMC, y el portugués entró como socio dentro de su plan de expansión internacional.



La elección no es casual. Almería tiene fuertes vínculos con el fútbol saudí, el mismo en el que Cristiano juega desde 2023 con el Al-Nassr.

3. Kylian Mbappé (SM Caen)

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En julio de 2024, Mbappé adquirió el 80% del Stade Malherbe Caen, un club histórico del fútbol francés, en una operación que la prensa francesa estimó en unos 15 millones de euros. El 20% restante quedó en manos del empresario Pierre-Antoine Capton.



El proyecto no arrancó como esperaba: el Caen sufrió para mantenerse en la Ligue 2 y terminó bajando de categoría, una situación que generó críticas de los hinchas hacia los nuevos propietarios. Aun así, el delantero del Real Madrid mantuvo su apuesta por modernizar las instalaciones y potenciar la cantera con la idea de devolver al club al lugar que ocupó históricamente.

4. Vinícius Júnior (FC Alverca)

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Europa Press Sports/GettyImages

El compañero de Mbappé en el Real Madrid eligió Portugal. Un consorcio de inversores brasileños y españoles del que forma parte Vinícius tomó el control del FC Alverca en 2025, por aquel entonces en la segunda división portuguesa. Su agente figura como accionista principal, mientras el delantero mantiene un rol menos operativo.



Los resultados llegaron rápido ya que el club consiguió el ascenso y volvió a la Primeira Liga. El proyecto apuesta por convertir al club en una puerta de entrada al fútbol europeo para jóvenes talentos de Brasil, aprovechando la cercanía cultural e idiomática entre ambos países.

5. Luka Modrić (Swansea City)

Luka Modric of Ac Milan gestures during the UEFA Europa | Marco Canoniero/GettyImages

Desde abril de 2025 el croata es copropietario del Swansea City, club galés que compite en el Championship inglés. "Jugando al más alto nivel, creo que puedo aportar mi experiencia al club", explicó cuando se anunció su llegada.



Desde el club cuentan que Modrić se involucra en las decisiones y que está pensando en serio qué hará cuando cuelgue los botines. En Gales incluso se ilusionan con que cierre su carrera con la camiseta de los Swans, un club que comparte socios famosos como el rapero Snoop Dogg y que sueña con volver a la Premier League.

6. Thibaut Courtois (CD Extremadura y Le Mans FC)

Racing Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El arquero del Real Madrid cofundó NXTPLAY, una plataforma de inversiones deportivas que en mayo de 2026 entró como copropietaria del CD Extremadura, un club que viene de encadenar cuatro ascensos consecutivos hasta llegar a la Primera Federación española.



Antes ya había invertido en el Le Mans FC francés junto a otros deportistas de primer nivel. En ambos casos, el belga no aparece como dueño único, sino como parte de grupos que buscan hacer crecer clubes con historia y margen de mejora.

7. N'Golo Kanté (Royal Excelsior Virton)

Fenerbahce v Liverpool - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Fiel a su perfil bajo, Kanté se convirtió en dueño de un club casi sin hacer ruido. En 2023 compró el Royal Excelsior Virton, una institución belga que estaba en la tercera categoría y atravesaba serios problemas económicos.



A diferencia de otros casos, lo suyo fue una compra total: es el propietario del club. Su prioridad fue estabilizar las finanzas y sostener la estructura de formación juvenil, en línea con su propia historia de futbolista que llegó a la élite desde abajo y sin atajos.

8. Héctor Bellerín (Forest Green Rovers)

Real Betis v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

El lateral español posee una pequeña participación de alrededor del 2% en el Forest Green Rovers, un club inglés conocido en todo el mundo por ser el primero en declararse neutro en carbono y por su filosofía ecológica, con un estadio que funciona con energía renovable y un menú completamente vegano.



Siendo uno de los futbolistas más comprometidos con la causa ambiental y a diferencia de otros casos, el del Betis buscó un proyecto con el que comparte valores.