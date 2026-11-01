¿Jugará Messi hoy con el Inter Miami vs New England?

Este domingo, el Inter Miami tiene un partido importante para sus aspiraciones de terminar entre los primeros puestos de la Conferencia Este de la MLS. El equipo dirigido por Cristian González visitará al New England Revolution en el Gillette Stadium, por la fecha 33 de la fase regular, con la posibilidad de quedarse con el segundo lugar de la clasificación. Para conseguirlo, el DT tendrá disponible a Lionel Messi, quien podrá decir presente a pesar de haber recibido su quinta tarjeta amarilla en la liga.

Las Garzas llegan luego de empatar 2-2 contra el Cincinnati, resultado que los dejó en la tercera posición con 56 puntos, a dos de su próximo rival. Una victoria les permitiría alcanzar las 59 unidades y superar al club de Massachusetts, que suma cuatro triunfos consecutivos.

Los dos equipos ya tienen asegurada su participación en los playoffs, pero todavía compiten por una mejor posición en la tabla y la posibilidad de acceder a la Concacaf Champions Cup 2027.

¿Por qué Messi puede jugar vs New England?

Lionel Messi, Inter Miami | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Aunque recibió su quinta amonestación de la temporada en el empate del miércoles contra el Cincinnati, Messi no deberá cumplir una fecha de suspensión.

La explicación está en una disposición del reglamento de la MLS, denominada Good Behavior. Dicha norma establece que un futbolista puede descontar una tarjeta amarilla de su acumulación por cada cinco partidos consecutivos que dispute sin recibir amonestaciones, expulsiones ni sanciones disciplinarias.

Ese beneficio puede aplicarse hasta tres veces durante la fase regular. Las tarjetas siguen registradas en el historial del jugador, pero dejan de contabilizarse para determinar una eventual suspensión.

Messi fue amonestado en las jornadas 8, 11, 20, 31 y 33. Como atravesó dos períodos de cinco partidos consecutivos sin recibir tarjetas, ya obtuvo dos descuentos y, por ese motivo, las cinco amarillas no se traducen en una sanción automática.

La presencia del capitán es importante para los objetivos a corto plazo del club de Florida. El argentino es el principal arquitecto de las victorias de las Garzas, donde lleva 25 goles y 15 asistencias en loq ue va de la temporada.

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En la previa del encuentro, el Kily reconoció la importancia de conseguir los tres puntos ante un adversario que ocupa una posición superior en la tabla. "Es un partido que tenemos que asumir como una final, como van a ser todos los partidos ahora", dijo el DT.

Después de visitar al New England, el Inter Miami va a cerrar la fase regular contra el Charlotte FC el 7 de noviembre, antes de iniciar su participación en los playoffs.