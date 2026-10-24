Julián Álvarez se disculpa con la afición del Atlético de Madrid: "Fue una equivocación"

Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético de Madrid sobre el Deportivo La Coruña en la jornada 10 de LaLiga. El delantero argentino anotó el único gol del encuentro, con el que los Colchoneros llegaron a 25 puntos y se colocaron de manera provisional en segundo lugar de la tabla.

Al minuto 48, el atacante de 26 años recibió un gran servicio dentro del área, cortesía de Alejandro Grimaldo, y definió de primera intención para vencer al arquero Leo Román. Álvarez festejó de manera efusiva agradeciendo a sus compañeros e hizo su tradicional celebración dedicándola a los aficionados.

Al final del encuentro, 'La Araña' dirigió algunas palabras a la afición rojiblanca. Álvarez se disculpó por sus polémicas declaraciones durante el Mundial 2026, en las que aseguró que su sueño era jugar en el FC Barcelona.

El delantero argentino buscó forzar su venta al club blaugrana en el mercado de verano, pero la directiva colchonera se negó a negociar, asegurando que la única manera en que venderían a su figura sería si algún club pagaba los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Este sábado 24 de octubre, Julián Álvarez habló de manera directa y buscó reconciliarse con los aficionados del Atlético de Madrid.

(Quiero) pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras en el Mundial. Fue una equivocación por las formas... el momento... entiendo a la afición. Sobre todo por cómo me han apoyado desde que llegué Julián Álvarez

Atletico de Madrid v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Julián Álvarez pide perdón tras buscar su venta al Barcelona

El delantero argentino fue más allá y aseguró que los seguidores del club han sido "generosos" con él y que a él le toca responder esa confianza en el terreno de juego.

Han sido muy generosos conmigos. Me toca trabajar, darlo todo. Y agradecer el apoyo de mis compañeros, que me han ayudado Julián Álvarez

"Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación por mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado".



🎙️ Julián Álvarez rompe su silencio con @Rsierraplus en #DeportePlus. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/IfOwx486Yj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 24, 2026

El delantero colchonero aseguró que se está sintiendo mejor física y futbolísticamente con el paso de las semanas y que "cuando uno se siente bien en la vida se ve reflejado en el campo".

Finalmente, Álvarez apeló a la "generosidad" de los aficionados del Atleti y confió en cambiar los silbidos por aplausos con base en "trabajo y humildad".