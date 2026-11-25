Julián Quiñones está teniendo un año redondo. Y todo apunta a que cerrará el año superando una marca histórica de Hugo Sánchez. El delantero del Al-Qadisiya anotó un doblete en la victoria de su equipo por marcador de 5-1 sobre el Shabab Al-Ahli y empató uno de los récords más difíciles del 'Pentapichichi'.

Con sus anotaciones de este martes 24 de noviembre, Quiñones marcó su gol número 43 en 2026, igualando lo hecho por Hugo Sánchez en 1989 con el Real Madrid.

El delantero de 29 años registra cinco goles con la selección mexicana —cuatro de estos en el mundial— y 38 más con el Al-Qadisiya en el año natural.

Julián Quiñones está muy cerca de superar un récord de Hugo Sánchez | Charlotte Wilson/GettyImages

¿Qué partidos le faltan a Julián Quiñones en 2026 para romper el récord?

Quiñones todavía cuenta con al menos seis partidos más este año para tratar de conseguir la hazaña de superar a Hugo Sánchez en su mejor año goleador.

Para esto, el delantero originario de Magüí Payán solamente necesita anotar un gol más. Estos son los compromisos que le restan a Julián Quiñones este año.

Fecha Partido Competencia 27 de noviembre vs Al-Fahya Liga Árabe 4 de diciembre vs Al-Nassr Liga Árabe 7 de diciembre vs Al-Shamal AFC Champions League 11 de diciembre vs Al- Fateh Liga Árabe 15 de diciembre vs Al-Hazem Liga Árabe 19 de diciembre vs Al-Ahli Supercopa de Arabia Saudita

Julián Quiñones podría tener un partido más para conseguir el récord en caso de que su equipo supere al Al-Ahli y avance de ronda en la Supercopa de Arabia Saudita.