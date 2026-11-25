Julián Quiñones, a un gol de superar la histórica marca de Hugo Sánchez
Julián Quiñones está teniendo un año redondo. Y todo apunta a que cerrará el año superando una marca histórica de Hugo Sánchez. El delantero del Al-Qadisiya anotó un doblete en la victoria de su equipo por marcador de 5-1 sobre el Shabab Al-Ahli y empató uno de los récords más difíciles del 'Pentapichichi'.
Con sus anotaciones de este martes 24 de noviembre, Quiñones marcó su gol número 43 en 2026, igualando lo hecho por Hugo Sánchez en 1989 con el Real Madrid.
El delantero de 29 años registra cinco goles con la selección mexicana —cuatro de estos en el mundial— y 38 más con el Al-Qadisiya en el año natural.
¿Qué partidos le faltan a Julián Quiñones en 2026 para romper el récord?
Quiñones todavía cuenta con al menos seis partidos más este año para tratar de conseguir la hazaña de superar a Hugo Sánchez en su mejor año goleador.
Para esto, el delantero originario de Magüí Payán solamente necesita anotar un gol más. Estos son los compromisos que le restan a Julián Quiñones este año.
Fecha
Partido
Competencia
27 de noviembre
vs Al-Fahya
Liga Árabe
4 de diciembre
vs Al-Nassr
Liga Árabe
7 de diciembre
vs Al-Shamal
AFC Champions League
11 de diciembre
vs Al- Fateh
Liga Árabe
15 de diciembre
vs Al-Hazem
Liga Árabe
19 de diciembre
vs Al-Ahli
Supercopa de Arabia Saudita
Julián Quiñones podría tener un partido más para conseguir el récord en caso de que su equipo supere al Al-Ahli y avance de ronda en la Supercopa de Arabia Saudita.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.