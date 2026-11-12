La Asociación del Futbol Argentino confirma que Scaloni seguirá al frente de la selección

Este jueves 12 de noviembre se anunció la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina en una conferencia de prensa comandada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.



La albiceleste, subcampeona del mundo este año, disputará un par de amistosos contra Uruguay (el viernes 13 de noviembre en la Bombonera) y Costa Rica (el martes 17 de noviembre en Córdoba), como parte de la fecha FIFA de noviembre.

La renovación del contrato supone que el técnico de 48 años y su cuerpo técnico (a excepción de Walter Samuel) dirijan la próxima Copa América y la Copa del Mundo 2030.

Claudio Tapia en conferencia de prensa junto al entrenador de la #SelecciónMayor: "Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 12, 2026

"Estoy feliz, la verdad que a pesar de que no son momentos fáciles familiares para mí, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión”, dijo Scaloni en su discurso de renovación.

Las estadísticas y éxitos de Scaloni con la selección argentina

🚨Lionel Scaloni renovó contrato con Argentina hasta finalizar el mundial de 2030.



*️⃣ AFA oficializó la noticia que se adelantó desde esta cuenta el 21 de octubre.



🥉 Copa América 2019.

🏆 Copa América 2021.

🏆 Finalissima 2022.

🏆 Copa del Mundo 2022.

🏆 Copa América 2024.

🥈… pic.twitter.com/V6XCxolbmq — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 12, 2026

Lionel Scaloni ha cosechado muchos éxitos en su periodo al frente de la selección, conquistando un total de cuatro trofeos y sembrando las bases para una reestructuración profunda del plantel nacional con el fin de que esta era gloriosa no sea solo algo pasajero, sino el comienzo de un legado argentino en el fútbol mundial.

Scaloni tomó las riendas de manera interina a mediados de 2018 y encabezó una etapa que cortó una sequía de 28 años sin consagraciones con un registro mayor a 100 encuentros donde ha obtenido 79 triunfos, 18 empates y 10 derrotas, además de un rendimiento superior al 79%.

Su designación definitiva fue después de la eliminación de la selección en octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. En sus primeros compromisos al mando dejó de convocar a algunas de las vacas sagradas e incluyó las figuras jóvenes que pasaron a formar la base estable del equipo, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, entre otros.

Desde entonces ha levantado la Copa América 2021, la Finalissima, la Copa del Mundo Catar 2022 y la Copa América 2024.

La consagración del Mundial y tercera estrella del país tras 1978 y 1986 le favoreció en la elección del estratega como el mejor entrenador masculino del planeta por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) y en la obtención del galardón The Best de la FIFA.

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