Si algo demostró la victoria 1-0 del Arsenal ante el Hull City es que el equipo de Mikel Arteta encuentra, de alguna forma, la solución para sumar de a tres hasta cuando su rendimiento está lejos del esperado. Los Gunners necesitaron 72 minutos para romper la muralla defensiva de los visitantes y consiguieron un triunfo que les permite estar cómodos en la cima de la tabla de la Premier League, con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, que todavía tiene que disputar su partido contra el Nottingham Forest.

El encuentro estuvo lejos de ser un trámite para los Gunners. El Hull City, que ascendió esta temporada, sorprendió un juego muy ofensivo en los primeros minutos y generó oportunidades para adelantarse en el marcador. De hecho, David Raya tuvo que intervenir más de una vez para evitar que los Tigres consiguieran el gol.

Con el paso de los minutos, los locales pudieron acomodarse y monopolizar la pelota. El problema fue traducirlo en resultados. Christos Tzolis desperdició una oportunidad y Kai Havertz no estuvo acertado en la definición. El alemán protagonizó, además, una de las jugadas polémicas del partido cuando Nobel Mendy lo agarró dentro del área. El árbitro revisó la acción en el VAR y reconoció la infracción, pero cobró un offside del delantero que anuló toda la jugada.

Martin Odegaard, Arsenal vs Hull City | Stuart MacFarlane/GettyImages

En el complemento, Arteta buscó darle una vuelta de tuerca al fútbol desde el banco con los ingresos de Viktor Gyökeres, Mikel Merino, Eberechi Eze y Piero Hincapié. El Arsenal, con los cambios, pudo generar oportunidades con más frecuencia y encontró en Noni Madueke su principal recurso ofensivo.

El extremo, que ocupó el lugar del lesionado Bukayo Saka, fue, en la práctica, el encargo de romper el empate. A los 72 minutos, su disparo fue rechazado por Konstantinos Tzolakis y Martin Odegaard aprovechó el rebote para convertir el 1-0. El capitán llegó a su tercer gol en diez partidos de la Premier y mejoró los registros de la temporada pasada, en la que convirtió una sola vez en todo el torneo.

El resultado no refleja la superioridad del Arsenal en los 90 minutos, que terminó con el 67% de posesión y 21 remates, diez de ellos a portería.

Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

La falta de efectividad fue uno de los aspectos que Arteta reconoció después del encuentro. "Tuvimos grandes oportunidades en las que, en mi opinión, deberíamos haber marcado. No acertamos a portería, no encontramos el último pase y desaprovechamos situaciones de uno contra uno con el portero", dijo.

El parón internacional llega con el equipo instalado en lo más alto de la clasificación, pero con una serie de aspectos ofensivos a mejorar, sobre todo en la definición. De toda formas, lo que se ve en estas primeras diez fechas, por ahora, les está dando resultados.