La crisis sin fin del Manchester United: ocho entrenadores en 13 años

El Manchester United ha vuelto a quedarse sin entrenador. La dirigencia de los Red Devils anunció ayer la salida de Michael Carrick, quien no logró revertir el irregular presente del equipo y se convirtió en el último técnico en abandonar Old Trafford.

Con esta decisión, el club suma un nuevo cambio en el banco y profundiza una inestabilidad que se mantiene desde hace más de una década.

Desde el retiro de Sir Alex Ferguson en 2013, el conjunto inglés tuvo ocho entrenadores con cargos permanentes. Se trata de una cifra que permite dimensionar las dificultades para encontrar un sucesor capaz de devolverle al equipo la identidad competitiva que lo convirtió en una referencia del fútbol inglés y europeo.

El legado que nadie pudo igualar

Durante 26 años, Ferguson construyó una de las etapas más exitosas en la historia del Manchester United. Bajo su conducción, el equipo conquistó 13 títulos de Premier League, cinco FA Cup, cuatro Copas de la Liga, dos UEFA Champions League y un Mundial de Clubes, entre otros trofeos.

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Since Sir Alex Ferguson retired, Man United have now had 8 managers in 13 years...



If you also count interim managers and caretakers, that number rises to 12 in 13 years 😶



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 David Moyes ❌

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Ryan Giggs (caretaker) ❌

🇳🇱… pic.twitter.com/jsAevzQMxA — 433 (@433) November 12, 2026

El primer elegido para continuar su legado fue David Moyes, quien llegó procedente del Everton con la responsabilidad de mantener al equipo en lo más alto. Sin embargo, su ciclo terminó antes de completar su primera temporada. Posteriormente, Louis van Gaal asumió el desafío y consiguió una FA Cup, aunque tampoco logró establecer un proyecto duradero.

Mourinho, el más exitoso de la etapa reciente

José Mourinho fue uno de los entrenadores que más cerca estuvo de recuperar la competitividad del United. Durante su paso por Old Trafford consiguió tres títulos: una Europa League, una Copa de la Liga y una Community Shield. Además, terminó segundo en la Premier League 2017/18, aunque las diferencias con la dirigencia y los problemas internos terminaron provocando su salida.

Después llegó Ole Gunnar Solskjaer, quien recuperó cierta conexión con los aficionados y llevó al equipo hasta la final de la Europa League en 2021, pero se marchó sin conseguir títulos. Ralf Rangnick asumió posteriormente como interino, aunque su gestión tampoco consiguió modificar el rumbo de una institución que acumulaba temporadas irregulares.

Más entrenadores, los mismos problemas

La llegada de Erik ten Hag volvió a generar expectativas. El neerlandés consiguió una Copa de la Liga en 2023 y una FA Cup en 2024, pero los resultados en la Premier League y las dificultades para consolidar un funcionamiento colectivo terminaron debilitando su posición. Su salida abrió la puerta a Rúben Amorim, quien tampoco consiguió encontrar regularidad y dejó el cargo en enero de 2026.

Carrick tomó entonces el equipo de manera interina y sorprendió con una buena segunda mitad de temporada. Sus resultados permitieron que el United terminara tercero en la Premier League 2025/26 y regresara a la Champions League, motivo por el que recibió un contrato permanente hasta 2028. Sin embargo, el comienzo de la nueva campaña terminó con aquella ilusión.

El descenso, una amenaza inesperada

Después de diez jornadas de Premier League 2026/27, el Manchester United ocupa el puesto 18, dentro de la zona de descenso, con apenas ocho puntos y una sola victoria. Además, acumula una racha de ocho partidos sin ganar en el campeonato inglés.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Ash Donelon/GettyImages

El empate 4-4 frente al Aston Villa, después de estar dos goles abajo en dos oportunidades, fue uno de los últimos episodios de una campaña que también incluyó derrotas ante el Bournemouth y el Chelsea. Aunque consiguió una victoria frente a la Roma por Champions League, el rendimiento general no alcanzó para sostener a Carrick en el cargo.

Pochettino, el próximo desafío

Con la salida del exmediocampista, la institución apuntaría a Mauricio Pochettino como su próximo entrenador. Según confirmó el periodista Fabrizio Romano, el United habría alcanzado un acuerdo con el entrenador argentino e iniciado las gestiones con la federación estadounidense para concretar su salida del seleccionado.

De confirmarse su contratación, eu principal desafío será reconstruir a un equipo que perdió protagonismo en Inglaterra y que ahora necesita alejarse de los últimos puestos. En un club acostumbrado a pelear por títulos, la prioridad dejó de ser conquistar la Premier League: primero deberá recuperar la estabilidad y evitar que una de las instituciones más importantes del fútbol mundial termine protagonizando un descenso histórico.

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