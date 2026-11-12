La fecha estimada en la que Mauricio Pochettino comenzaría a trabajar en el Manchester United

Según informa el periodista Florian Plettenberg, se espera que Mauricio Pochettino comience a trabajar como entrenador del Manchester United tras los compromisos con la selección nacional de Estados Unidos, que jugará ante Haití el sábado 14 y el martes 17 de noviembre.

Michael Carrick fue despedido por el United el jueves, pagando así el precio de los malos resultados al comienzo de la temporada y allanando el camino para que Pochettino ocupe el puesto vacante en Old Trafford.

🚨💥 BREAKING | Mauricio Pochettino to Manchester United - DONE DEAL ✔️



He will replace Michael Carrick. Verbal agreement is 100 % in place. The contract length is still being finalised. #MUFC set to activate the €9m release clause.



Pochettino is expected to take charge after… pic.twitter.com/8jpaD0cdSW — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 12, 2026

Pochettino tiene una cláusula de rescisión en su contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, firmado en agosto tras la decisión de extenderlo después del Mundial de 2026, que el Manchester United deberá activar. Según se informa, su valor asciende a 10 millones de dólares (7 millones de libras esterlinas).

Según la información que maneja el periodista de Sky Sport News Alemania, "el acuerdo verbal está 100 % en marcha y la duración del contrato aún se está finalizando".

Pochettino estaría al frente del Manchester United para el partido contra el Liverpool

A principios de semana quedó claro que el United querría tener un sucesor para Carrick antes de enfrentarse al Liverpool en la Premier League tras la reanudación del fútbol de clubes. Ese partido en Anfield, una prueba de fuego como pocas, está programado para el domingo 22 de noviembre.

Según informó la BBC , el primer día de Pochettino en Manchester será el miércoles o jueves anterior. Esto significa que aún podrá dirigir a la selección estadounidense en los próximos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití antes de dejar su cargo.

El partido de vuelta de cuartos de final se disputa en Cincinnati el martes 17 de noviembre. Probablemente, Pochettino tomará un vuelo directo a Manchester tras el pitido final, con la esperanza de celebrar el pase de la selección estadounidense a semifinales. Si no puede dirigir una sesión de entrenamiento del United al día siguiente —ya que eso implicaría viajar toda la noche y trabajar con muy poco o nada de sueño—, lo hará el jueves 19 de noviembre.