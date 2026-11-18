La historia del Inter Miami dio un giro de 180° luego de la llegada de Lionel Messi al conjunto de Florida. Dejaron de ser un modesto equipo de media tabla para convertirse en el epicentro del fútbol de Norteamérica.

De la mano de Messi, el Inter Miami ganó la Leagues CUP 2023, la Supporters’ Shield del 2024, el campeonato de la Conferencia Este del 2025 y la MLS Cup, también del 2025, siendo el más reciente campeón de esta competencia.

Lionel Messi conquistó la MLS CUP 2025 | Elsa/GettyImages

Si bien es verdad que el fútbol se trata de un deporte colectivo y los hinchas del Inter Miami seguro priorizan el bienestar del equipo, los aficionados en general desean ver a Lionel Messi bicampeón de la MLS. Sin embargo, hay una mala noticia para ellos.

La estadística que desalienta al Inter Miami en los playoffs de la MLS

El Inter Miami consiguió apenas seis victorias como local en la temporada regular del 2026, la cifra más baja entre los 18 equipos clasificados. Recordemos que la localía es un factor determinante en esta clase de enfrentamientos.

Estos son los partidos que el Inter Miami ganó en la fase regular de la temporada 2026 en la MLS:

Rival Resultado Portland Timbers 2-0 Philadelphia Union 6-4 Chicago Fire FC 3-2 CF Montréal 7-1 D.C. United 4-0 New York City FC 2-0

La última vez que el Inter Miami ganó un partido jugando como local, fue el 14 de octubre del 2026, cuando se enfrentaron al NYC FC. Después de ello, se enfrentaron al Cincinnati (2-2) y al Charlotte FC (3-3).

Aún así, los 24 goles a favor y los siete en contra (en esos seis encuentros), aparecen como un argumento favorable para lo que sueñan con esa postal del astro argentino alzando la copa de campeón en la MLS… una vez más.

Ante el Columbus Crew, rival al cual se enfrentarán el próximo sábado 21 de noviembre, para el partido correspondiente a la primera ronda de los playoffs, la escuadra campeona de los Estados Unidos buscará reencontrarse con la victoria en el NU Stadium, de Miami.

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