El histórico capitán de la selección argentina, Lionel Messi, colgó los botines de manera definitiva hace unas semanas en El Monumental ante Baréin, sin embargo, el MVP de Qatar 2022 podría continuar en las concentraciones, luego de la invitación de Scaloni.

En la previa al encuentro amistoso contra Costa Rica en el cierre de la primera gira tras el retiro del rosarino, Scaloni fue consultado por la posibilidad de incorporar a Leo a su equipo de trabajo, y aunque le agradó la idea, él no ve cercano su retiro de las canchas.

"Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando, más allá del 2030 va a seguir. La Selección ya dijo que no pero él como futbolista ojalá siga hasta que pueda", apuntó sobre su pronóstico acerca del retiro definitivo del fútbol de Leo.

Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para hacerle la invitación al jugador del Inter Miami.

Si quiere venir acá está sin ningún problema, ahora que se va Walter mirá… que venga Lionel Scaloni.

El cuerpo técnico tendrá la baja de Walter Samuel

Walter Samuel se va de la Selección Argentina.

Arranca su carrera como DT. pic.twitter.com/YAjYbtBVJB — Gastón Edul (@gastonedul) November 12, 2026

La salida de Walter Samuel es debido a que comenzará su carrera como entrenador, pero aun así no planean sumar a otro integrante al cuerpo técnico por ahora.

"En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos. En cualquier caso, tenemos gente de juveniles que nos podría dar una mano, pero eso sería a futuro", apuntó.

"AGRADECIMIENTO ETERNO PARA WALTER SAMUEL"



Scaloni confirmó la salida de uno de sus ayudantes de campo. pic.twitter.com/0VZiFKltpI — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2026

"Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que empiece su camino", puntualizó.