Aunque todavía no termina la actividad del Apertura 2026, la directiva de Cruz Azul ya se encuentra trabajando en fichajes para la siguiente temporada. De acuerdo con un reporte de César Luis Merlo, la Máquina Celeste está muy interesada en un futbolista de Rayados de Monterrey.

La prioridad del conjunto cementero es reforza la columna vertebral para el próximo semestre. Según esta información, Cruz Azul ya habría iniciado conversaciones con la directiva del Monterrey para fichar a Iker Fimbres.

Los acercamientos entre ambos clubes estarían en una fase inicial.

Íker Fimbres suena para fichar con Cruz Azul | Azael Rodriguez/GettyImages

Iker Fimbres, el elegido de Cruz Azul para reemplazar a Lira

Cruz Azul estaría muy interesado en sumar al mediocampista central de 21 años ante la posible salida de Erik Lira en el mercado de invierno.

Lira buscaría dar el salto al futbol europeo en esta ventana de transferencias, después de que su traspaso al AS Mónaco se cayera en el último segundo en el verano. De acuerdo con varios reportes, el jugador de la selección mexicana también cuenta con una oferta muy elevada para marcharse al Atlas. Todo apunta a que la salida del medio es muy probable.

🚨Cruz Azul quiere a Iker Fimbres y ya hay negociaciones con Rayados.

*️⃣Más detalles, aquí. ⬇️https://t.co/TxXWhGfcE6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2026

En este contexto, la directiva cementera tendría en su radar a Fimbres. El joven originario de Hermosillo, Sonora, puede desempeñarse como volante central o pivote, tiene un potencial alto y tiene un valor aproximado de 4.7 millones de dólares, según el portal Transfermarkt.

A esto hay que sumar que Fimbres no está teniendo la continuidad esperada en Rayados. Este semestre, el medio solamente 170 minutos a lo largo de nueve encuentros del Apertura 2026.

La irrupción de Fimbres en la primera división fue eléctrica, pero ha ido perdiendo minutos con el paso de los torneos. Un cambio de equipo podría ayudarle a revitalizar su carrera, como pasó con Carlos Rodríguez, otro canterano del Monterrey que encontró un segundo aire en La Noria.