La selección argentina comienza a transitar una etapa diferente. Después de la despedida de Lionel Messi y del cierre de un ciclo histórico, Lionel Scaloni tendrá el desafío de renovar el equipo sin perder la identidad futbolística que lo llevó a conquistar los principales títulos internacionales.

Para afrontar ese proceso, el entrenador ya tiene una nueva generación de futbolistas que empieza a ganar espacio y alimenta la ilusión de cara al futuro. La intención sería incorporarlos progresivamente para que puedan adquirir experiencia y llegar preparados a los próximos desafíos. En ese contexto, varios nombres ya empiezan a sobresalir.

Nico Paz y Mastantuono, las principales apuestas creativas

Entre los proyectos más interesantes aparece Nico Paz, una de las grandes apariciones del fútbol argentino en Europa. El mediapunta del Como se caracteriza por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para generar situaciones de peligro.

Su facilidad para encontrar espacios, conducir los ataques y asistir a sus compañeros lo convierte en una alternativa interesante para asumir responsabilidades en la creación: acumula seis participaciones directas en goles en sus últimos cinco encuentros con Argentina, un registro que evidencia su creciente influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo.

🔥🇦🇷 LOS PARTIDOS DE NICO PAZ EN LA SELECCIÓN POST MUNDIAL:



⚽ + 🅰️ vs. Bolivia 🇧🇴

⚽ vs. Burkina Faso 🇧🇫

⚽ vs. Benín 🇧🇯

⚽⚽ vs. Costa Rica 🇨🇷 pic.twitter.com/A9LfWjAdft — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 18, 2026

En esa misma línea aparece Franco Mastantuono, otro talento que despierta grandes expectativas. El ex River, actualmente en Fiorentina tras su paso por el Real Madrid, sobresale por su zurda, su habilidad para el uno contra uno y su versatilidad para desempeñarse tanto por la derecha como en posiciones más centradas.

Aunque todavía tiene mucho camino por recorrer, ya sumó experiencia bajo la conducción de Scaloni e incluso llegó a vestir la camiseta número 10 en un partido de Eliminatorias.

Prestianni, Soulé y las nuevas apariciones

En el ataque también se encuentran varios futbolistas que buscan afianzarse en la consideración de Scaloni y Gianluca Prestianni es uno de ellos. El extremo del Benfica sobresale por su velocidad, capacidad de desborde y habilidad para resolver situaciones individuales.

En una posición similar aparece Matías Soulé, aunque con un recorrido más amplio en el fútbol europeo. El actual jugador de la Roma puede desempeñarse como extremo derecho o mediapunta y cuenta con recursos técnicos, buena pegada y facilidad para asociarse en espacios reducidos.

A diferencia de ellos, Giuliano Simeone ofrece un perfil más físico y de sacrificio, con intensidad para presionar, recorrer las bandas y colaborar en distintas fases del juego. Su crecimiento en el Atlético de Madrid y la experiencia acumulada con Argentina en la última Copa del Mundo le permitieron ganar terreno dentro de las alternativas del entrenador.

Las joyas del fútbol argentino que piden pista

Argentina comienza a darle lugar a una nueva generación de talentos de cara al futuro | Marcos Brindicci/GettyImages

La renovación también contempla a futbolistas que todavía buscan consolidarse. Tomás Aranda y Leonel Flores, dos de las apariciones de Boca, representan perfiles complementarios: el primero se caracteriza por su interpretación del juego y capacidad asociativa, mientras que el segundo sobresale por su desequilibrio y habilidad en el uno contra uno.

A ellos se suma Álvaro Montoro, surgido de Vélez y actualmente en Botafogo. El mediapunta cuenta con técnica, creatividad y facilidad para moverse entre líneas, condiciones que lo convierten en otro nombre a seguir. Su evolución en el fútbol brasileño podría abrirle las puertas a futuras convocatorias.

En este escenario, el desafío de Scaloni será integrar progresivamente a las nuevas apariciones sin perder el respaldo de una base experimentada. Con el Mundial 2030 como horizonte, Argentina comienza a perfilar una transición que buscará combinar el talento emergente con la experiencia de sus principales referentes.

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