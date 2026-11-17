Parece que la rivalidad entre las selecciones de España y Argentina no se quedó en la final del Mundial 2026. Una nueva declaración de Unai Simón, guardameta del cuadro ibérico, desató críticas de la prensa y los aficionados argentinos.

El domingo 15 de noviembre, Inglaterra derrotó a España por marcador de 3-2 en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Los Tres Leones se impusieron con goles de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White en el Estadio Metropolitano, y, de esta manera, rompieron la racha histórica de la Furia Roja de 43 partidos sin perder.

Al final del encuentro, Simón se deshizo en elogios para la escuadra dirigida por Thomas Tuchel. El futbolista español aseguró en declaraciones a RTVE que los ingleses "han sido mejores que nosotros" y que el equipo de Luis de la Fuente aprenderá de esta dolorosa derrota.

Hemos peleado, pero han sido mejores que nosotros (...) Hay que reconocerlo y asumirlo. Esto te sirve para aprender lo que hay que mejorar Unai Simón

Unai Simón ganó el Mundial 2026 con España | Sebastian Frej/GettyImages

¿Se olvidó de la subcampeona? La polémica frase de Unai Simón que enfureció a Argentina

En zona mixta, Simón compartió sus impresiones sobre el duelo y realizó una declaración que tuvo eco en Argentina. El futbolista del Athletic Club se dijo dolido por perder la racha, pero aseguró que era un escenario probable ya que su rival era Inglaterra, a la que consideró "la segunda mejor selección del mundo".

En mi opinión creo que (Inglaterra) es la segunda mejor selección del mundo, aunque el ranking FIFA no lo diga. Creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro Unai Simón

"La segunda mejor selección del mundo es Inglaterra" 🗣️



La reflexión de Unai Simón tras la derrrota de España#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/ojP1ogCe2i — DAZN España (@DAZN_ES) November 15, 2026

Algunos medios argentinos y usuarios de redes sociales consideraron que las declaraciones de Unai Simón fueron una indirecta hacia la selección albiceleste, subcampeona del Mundial 2026 y segundo lugar en la clasificación mundial varonil de la FIFA.

Según estas críticas, Unai Simón ignoró que fue justamente Argentina quien eliminó a los ingleses en las semifinales de la pasada justa mundialista.

El enfrentamiento entre España y Argentina en la final del Mundial 2026 fue muy cerrado, intenso y terminó con una confrontación entre jugadores de ambos planteles. Parece que esta rivalidad por ser el mejor del mundo está lejos de concluir y nos seguirá dejando nuevos capítulos.