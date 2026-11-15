La posible alineación de Alemania para enfrentar a Países Bajos

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la sexta y última jornada del Grupo A2 de la Nations League 2026/27. La Mannschaft llega tras vencer 3-1 a Serbia en Belgrado en lo que fue la segunda victoria de la era Klopp, pero la tabla no da tregua y el equipo necesita ganar para asegurarse un lugar en los cuartos de final.

De conseguir los tres puntos, y si además Grecia no le gana a Serbia, se quedaría con el primer puesto. De empatar, necesitará que los helénicos no sumen para pasar de ronda. Si caen frente a los Países Bajos, quedará automáticamente eliminada.

La posible alineación de Alemania vs Países Bajos

POR - Marc-André ter Stegen: Fue la gran figura del 1-1 en Ámsterdam, donde le atajó todo a los neerlandeses hasta el gol de Gakpo en el descuento. Su experiencia y su juego con los pies son claves para la salida de Alemania.

LD - Philipp Treu: Uno de los nombres que Klopp consolidó en este ciclo. Rápido, con recorrido y buen pie, se gana su lugar y tendrá un duelo exigente con la velocidad de Gakpo.

DFC - Malick Thiaw: Fue titular en Belgrado y formó una dupla muy sólida con Tah. Potente, rápido para anticipar y cada vez más seguro con la pelota.

DFC - Jonathan Tah: El más experimentado de la zaga y una pieza fija de Klopp desde el debut. Liderazgo y un fuerte juego aéreo determinantes para sostener la defensa germana.

LI - Maximilian Mittelstädt: Recorrido, técnica y una gran capacidad ofensiva por la banda izquierda.

MC - Joshua Kimmich: Vuelve a ser el eje del equipo tras quedar afuera de la lista en la ventana de octubre. Distribuye, ordena y sabe cómo lastimar en cada pelota parada.

Joshua Kimmich | picture alliance/GettyImages

MC - Aleksandar Pavlović: Viene de jugar 73' en Belgrado. Socio ideal de Kimmich, maneja la pelota con tranquilidad y su lectura del juego le permite darle equilibrio al doble pivote.

ED - Brajan Gruda: Fue el jugador del partido en la victoria sobre Serbia, con un gol a los 50 minutos que le dio tranquilidad al equipo. Encarador y con mucha confianza, se ganó un lugar en el once tras superar sus lesiones.

MCO - Florian Wirtz: El cerebro de la Mannschaft. Le anotó a Serbia en los dos partidos y es el futbolista que hace diferente al conjunto de Klopp.

EI - Derry Scherhant: El del Friburgo se ganó la confianza de Klopp. Rápido y vertical, aporta profundidad por la izquierda y aporta en la presión.

DC - Kai Havertz: Ante Países Bajos salió lesionado a los 30 minutos en Ámsterdam, pero ya está de vuelta y viene de ser titular en Belgrado. Se mueve por todo el frente, juega de espaldas y abre espacios para Wirtz y Gruda, además de tener mucho gol.

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Portero: Marc-André ter Stegen

Defensores: Philipp Treu, Malick Thiaw, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović

Mediapuntas: Brajan Gruda, Florian Wirtz, Derry Scherhant

Delantero: Kai Havertz

Así se vería la formación de Países Bajos (4-2-3-1)

Xavi Hernandez | Dijks Media/MB Media/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensores: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Jurriën Timber

Mediocampistas: Joey Veerman, Teun Koopmeiners

Mediapuntas: Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo

Delantero: Donyell Malen