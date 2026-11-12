La posible alineación titular de Argentina para enfrentar a Uruguay

Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes 13 de noviembre en La Bombonera en el primero de los dos amistosos de la Albiceleste de la fecha FIFA de noviembre. Será el primer partido del subcampeón del mundo tras el adiós de Lionel Messi y el encuentro que marque el comienzo de una nueva era.

Con la camiseta 10 todavía sin dueño, un nuevo capitán por definir y Lionel Scaloni a punto de confirmar su continuidad, se mide con el Uruguay de Diego Forlán en un clásico que servirá para medir a los jugadores ya afianzados y a los que buscan ganarse un lugar.

La posible alineación de Argentina vs Uruguay

POR - Gerónimo Rulli: Con el Dibu Martínez entre algodones, el ex-Estudiantes tendrá una buena prueba para demostrar que hay opción en el arco. Su último partido fue con el seleccionado fue en el 7-0 sobre Burkina Faso.

LD - Gonzalo Montiel: Vuelve a la convocatoria y apunta a ser titular. Su último partido fue en la final de la Copa del Mundo, donde sorpresivamente fue reemplazado.

DFC - Leonardo Balerdi: Fuerte en el juego aéreo y sólido en el uno contra uno, tendrá un duelo clave ante Darwin Núñez.

DFC - Lisandro Martínez: Un central técnico, con gran carácter, buena salida con la zurda y una agresividad que le viene bien a un clásico.

LI - Nicolás Tagliafico: Uno de los sobrevivientes de la generación que ganó todo con Scaloni. Fue titular en la despedida de Messi y su experiencia es muy valiosa en este nuevo proceso.

MC - Enzo Fernández: Fue titular en los dos partidos de la última ventana y es una pieza indiscutida del mediocampo. Ordena, distribuye y llega al área, siempre cerca del gol.

MC - Alexis Mac Allister: El equilibrio del mediocampo argentino y uno de los líderes futbolísticos de esta nueva etapa.

MC - Exequiel Palacios: Sumó minutos en los dos amistosos de octubre y ahora tendría su oportunidad como titular. Recupera, conduce y aporta un pase vertical que le da profundidad al equipo.

Argentina v Burkina Faso - International Friendly | Marcos Brindicci/GettyImages

ED - Matías Soulé: Entró en el segundo tiempo ante Burkina Faso y busca ganarse un lugar en el ataque. Zurdo, habilidoso y con buena pegada, puede ser una de las caras del recambio.

MCO - Nico Paz: El gran candidato a heredar la 10. Marcó en los dos amistosos de la última ventana, y el gol ante Benín llegó con una asistencia de Messi, casi como un traspaso de mando.

DC - Julián Álvarez: Dejó atrás la crisis en el Atlético y vuelve a ser el que fue hasta hace poco tiempo atrás. Sin Messi, será todavía más importante por su capacidad para presionar y su movilidad por todo el frente de ataque.

Así se vería la formación de Argentina (4-3-3)

Portero: Gerónimo Rulli

Defensores: Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios

Delanteros: Matías Soulé, Nico Paz, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Uruguay (4-3-3)

FBL-KOR-URU-FRIENDLY | JUNG YEON-JE/GettyImages

Portero: Cristopher Fiermarin

Defensores: Nahitan Nández, Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera

Mediocampistas: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta

Delanteros: Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez

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