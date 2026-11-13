La posible alineación titular de Brasil para enfrentar a Japón

Las selecciones de Japón y de Brasil se enfrentan este sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur en el primero de los dos amistosos de la Canarinha en esta fecha FIFA. El duelo ante los nipones llega cuatro meses después del cruce en los 16vos de final Mundial, en el que Brasil sufrió para ganar 2-1 ante un rival que estuvo cerca de eliminarlo.

La Canarinha viene con el antecedente fresco de su gira por Oceanía y Asia en la que empató 1-1 y ganó 4-2 ante Australia y goleó 4-0 a India. Con una columna vertebral que se repite y quince futbolistas menores de 23 años, Ancelotti tendrá una buena prueba para entender dónde está parado su equipo.

La posible alineación de Brasil vs Japón

POR - Bento: El arquero del Al-Nassr es el de mayor experiencia entre los convocados. Alto, con buenos reflejos y seguro en el juego aéreo, tiene una oportunidad para ganarse un lugar en el nuevo ciclo.

LD - Vanderson: Aprovechó la baja de Wesley en la última gira y marcó a los tres minutos ante Australia. El lateral del Mónaco tiene mucho recorrido y es una salida constante por la derecha.

DFC - Marquinhos: Uno de los seis mundialistas que Ancelotti considera parte de la columna vertebral del equipo. Experiencia, liderazgo y una lectura del juego que lo sostienen como una pieza indispensable de este nuevo Brasil.

DFC - Gabriel Magalhães: Llega con confianza desde el Arsenal, donde se ha convertido en uno de los mejores centrales de la Premier. Su aporte en el juego aéreo puede destrabar cualquier partido.

LI - Douglas Santos: Fue titular en Calcuta ante India y se ganó la confianza de Ancelotti como uno de los pilares del nuevo ciclo. Zurdo, experimentado y con buena entrega, aporta equilibrio por la izquierda.

MC - Bruno Guimarães: El cerebro del mediocampo. Ordena, recupera y distribuye, y sabe aparecer en el área. Ante Australia marcó uno de los goles del 4-2 en Brisbane.

Australia v Brazil | Eurasia Sport Images/GettyImages

MC - Andrey Santos: El socio ideal para cualquier volante de contención. Dinámico, con buena llegada al área, es uno de los jóvenes que más creció en este ciclo.

ED - Estêvão: Fue de lo mejor ante India, con un gol y una asistencia para Pedro. Se perdió el Mundial por lesión y ahora apunta a ganarse su lugar a base de desequilibrio y atrevimiento.

MCO - Raphinha: Vuelve tras la lesión en el muslo que lo dejó afuera ante India. Llega encendido desde Barcelona tras marcarle dos goles al Alavés y ser el goleador del equipo en esta temporada.

EI - Vinícius Júnior: Su presente no es el mejor, pero por jerarquía y lo que representa, sigue siendo el jugador más importante del seleccionado. Su duelo con Doan por la banda promete ser uno de los atractivos del partido.

DC - Endrick: Le dio la asistencia a Bruno Guimarães para el 3-2 ante Australia y ante India entró en el segundo tiempo. Ahora tiene su chance como referencia de área en un equipo que busca un nueve.

Así se vería la formación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Bento

Defensores: Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Andrey Santos

Mediapuntas: Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior

Delantero: Endrick

Así se vería la formación de Japón (3-4-2-1)

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

Portero: Zion Suzuki

Defensores: Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito

Mediocampistas: Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura

Mediapuntas: Takefusa Kubo, Takumi Minamino

Delantero: Koki Ogawa

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