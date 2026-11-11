La posible alineación titular de España para enfrentar a la República Checa

La República Checa y España se enfrentan este jueves 12 de noviembre en el Estadio Letná de Praga por la quinta jornada del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. La Roja ya está clasificada a los cuartos de final con puntaje perfecto, mientras que los checos son últimos y todavía no sumaron puntos.

España llega con 42 partidos sin perder y es la gran candidata al título, pero Luis de la Fuente tendrá que arreglárselas sin Lamine Yamal, con molestias en la rodilla, ni Mikel Oyarzabal, con gripe. El objetivo es sumar de a tres para llegar con ventaja a la última fecha ante Inglaterra, el domingo en el Metropolitano.

La posible alineación de España vs República Checa

POR - Unai Simón: El dueño indiscutible del arco de la campeona del mundo. En 69 partidos con La Roja le han marcado apenas 53 goles.

LD - Pedro Porro: Vuelve al equipo tras superar una lesión. Un lateral de corte ofensivo, agresivo en la marca y constante en sus llegadas por derecha.

DFC - Pau Cubarsí: Ya es parte de la columna vertebral de la selección. Titular en Split en el triunfo sobre Croacia, su capacidad para romper líneas con un pase desde atrás es clave para un equipo que vive de la pelota.

DFC - Aymeric Laporte: Fue uno de los mejores en la remontada ante Croacia. Zurdo, sobrio, su lectura del juego le permite anticiparse a los delanteros.

LI - Marc Cucurella: Llega en un gran momento con el Real Madrid. Intenso, agresivo en la presión y siempre disponible para sumarse al ataque por la izquierda.

MC - Pedri: El cerebro del equipo. Con Rodri lesionado, es todavía más importante para manejar los tiempos del partido.

MC - Fabián Ruiz: Con la baja de Rodri, el volante del PSG tendría su oportunidad. Su zurda para filtrar pases y su llegada desde atrás le dan otra variante al mediocampo.

ED - Nico Williams: Vuelve después de la lesión muscular que sufrió ante Croacia en Sevilla. Con Lamine Yamal afuera, tendría la oportunidad de jugar por la derecha, con todo su desborde y su cambio de ritmo.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

MCO - Fermín López: Llega encendido tras anotar los goles del Barcelona en el triunfo sobre Atlético de Madrid. Un jugador que cuando está cerca del arco no duda.

EI - Álex Baena: El del Aleti atraviesa el mejor momento de su carrera. Talento puro con la zurda y especialista en pelota parada.

DC - Ferran Torres: Vuelve tras la lesión que lo dejó afuera de la última ventana. En el PSG hizo un triplete en su debut en esta Champions, y con Oyarzabal afuera ocuparía el centro del ataque.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensores: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Pedri, Fabián Ruiz

Mediapuntas: Nico Williams, Fermín López, Álex Baena

Delantero: Ferran Torres

Así se vería la formación de República Checa (4-2-3-1)

CORRECTION / FBL-EUR-NATIONS-CZE-ALB | MICHAL CIZEK/GettyImages

Portero: Antonín Kinský

Defensores: Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, Jiří Sláma

Mediocampistas: Alex Král, Tomáš Souček

Mediapuntas: Lukáš Červ, Lukáš Ambros, Daněk

Delantero: Adam Hložek

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