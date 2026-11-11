La posible alineación titular de Francia para enfrentar a Italia
Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán por la quinta jornada del Grupo A1 de la Nations League 2026/27. Los Bleus lideran con 10 puntos y siguen invictos en la era Zidane. La Azzurra de Roberto Mancini es segunda con siete unidades, después de ganarle dos veces a Turquía y empatarle a Les Bleus en Saint-Denis.
Zidane recupera a Kylian Mbappé, lesionado en el debut ante Turquía, y a Aurélien Tchouaméni. Un empate en Milán dejaría a Francia muy cerca del primer puesto, que podría sellar el domingo ante Turquía.
La posible alineación de Francia vs Italia
POR - Mike Maignan: Fue titular en los cuatro partidos de la era Zidane y solo recibió dos goles. Seguridad bajo los tres palos y un muy buen juego con los pies.
LD - Malo Gusto: Tendría su oportunidad en el lateral derecho tras la rotación de la última ventana. Rápido, con buen pie y capacidad para pasar al ataque, aporta profundidad por la banda y también puede sumarse al juego en el mediocampo.
DFC - Jérémy Jacquet: Llega en un gran momento con el Liverpool y ya es una pieza de confianza para Zidane. Pese a su corta edad ha demostrado una gran madurez.
DFC - Dayot Upamecano: Fue expulsado por doble amarilla en el empate de octubre ante Italia y se perdió el partido ante Bélgica. Su duelo ante Pío Espósito será determinante.
LI - Adrien Truffert: Uno de los fijos del nuevo ciclo. Un lateral de fiable, ordenado, preciso con la zurda y siempre bien ubicado.
MC - Rayan Cherki: Marcó el 2-1 en la remontada ante Bélgica y en el primer duelo con Italia le dio la asistencia a Olise. Un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento.
MC - Aurélien Tchouaméni: Vuelve a la convocatoria tras una gran racha con el Real Madrid. Corta, ordena y protege a la defensa.
MC - Adrien Rabiot: En el primer cruce con Italia cometió el error que terminó en el gol de Bastoni, y en Milán buscará revancha. Su experiencia y conocimiento del fútbol italiano es una ventaja para este partido.
ED - Michael Olise: El gran jugador de esta Francia, con cuatro goles y una asistencia en esta Nations League. Le dio el triunfo al equipo en Bruselas, le marcó a Italia y cerró la goleada a Bélgica con un doblete.
DC - Kylian Mbappé: Vuelve el capitán. Marcó en el debut ante Turquía antes de lesionarse, y llega encendido después de su gran racha con el Real Madrid. Su sola presencia cambia la forma en que se defiende cualquier rival.
EI - Désiré Doué: Marcó en la remontada ante Bélgica y se consolidó como una de las fijas de Zidane. Se mueve por todo el frente y su gambeta en espacios reducidos le da a Francia un desequilibrio constante.
Así se vería la formación de Francia (4-3-3)
Portero: Mike Maignan
Defensores: Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Dayot Upamecano, Adrien Truffert
Mediocampistas: Rayan Cherki, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot
Delanteros: Michael Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé
Así se vería la formación de Italia (4-3-3)
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensores: Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori
Mediocampistas: Nicolò Barella, Sandro Tonali, Issa Doumbia
Delanteros: Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.