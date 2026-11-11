La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentar a Croacia

Inglaterra y Croacia se vuelven a ver las caras este jueves 12 de noviembre en Wembley por la quinta jornada del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. El último cruce entre ambos terminó con un 7-0 en Rijeka, la peor derrota de la historia de los dirigidos por Slaven Bilic.

Thomas Tuchel sabe que un empate le alcanza para meterse en cuartos de final, pero necesita ganar para llegar con chances de pelearle el primer puesto a España el domingo en el Metropolitano. Por otra parte, será una noche histórica ya que Harry Kane jugará su partido número 126 con Inglaterra y superará el récord de Peter Shilton.

La posible alineación de Inglaterra vs Croacia

POR - Jordan Pickford: Lleva tres partidos seguidos con el arco en cero en esta Nations League. Ordena a la defensa y su juego largo es una salida rápida para el contragolpe.

LD - Trent Alexander-Arnold: Fue uno de los mejores ante Chequia en Wembley y en Praga le dio la asistencia a Gordon. La pegada es una de sus principales virtudes, más allá de su capacidad de integrarse al juego como un mediocampista más.

DFC - Ezri Konsa: Vuelve tras perderse la última ventana y con un gran presente en Arsenal. Con Guéhi lesionado, será clave para mantener el orden atrás.

DFC - Jarrad Branthwaite: Tendrá su gran oportunidad como titular. Zurdo, alto y fuerte en el juego aéreo, será el encargado de marcar al goleador croata, Ante Budimir.

LI - Lewis Hall: Le puso el centro a Kane para el 3-0 de cabeza ante Chequia y se ganó un lugar fijo en el lateral izquierdo. De gran conducción y técnica, se mete por dentro para sumar un hombre más en el mediocampo.

MC - Declan Rice: Se bajó de la última ventana por precaución y regresa para los dos partidos que cierran la fase de grupo. Recupera, conduce y es el motor que conecta la defensa con el ataque.

MC - Elliot Anderson: Totalmente consolidado en el City, se ha convertido en una pieza central de esta Inglaterra gracias a su dinámica, conducción y capacidad física.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | Marc Atkins/GettyImages

ED - Morgan Rogers: Marcó uno de los siete goles en Rijeka y le dio la asistencia a Kane ante Chequia. Desequilibrante en el mano a mano, llega seguido a posición de gol.

MCO - Jude Bellingham: Con un gol y tres asistencias, fue la gran figura en el 7-0 sobre Croacia. El alma y el motor de este equipo.

EI - Anthony Gordon: En las tres primeras fechas fue imparable, con goles ante España, Chequia y Croacia. Su velocidad al espacio es un problema para cualquier defensa y a eso le suma agresividad para recuperar el balón.

DC - Harry Kane: El ganador del Balón de Oro marcó en los cuatro partidos de esta Nations League y ya suma 91 goles con los Tres Leones. En Wembley se convertirá en el jugador con más presencias en la historia del seleccionado.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Jarrad Branthwaite, Lewis Hall

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson

Mediapuntas: Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

Así se vería la formación de Croacia (4-2-3-1)

FBL-EUR-NATIONS-CRO-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Portero: Dominik Livaković

Defensores: Josip Stanišić, Luka Vušković, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol

Mediocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić

Mediapuntas: Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Martin Baturina

Delantero: Ante Budimir

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