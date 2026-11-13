La posible alineación titular de Portugal para enfrentar a Dinamarca

La selección de Portugal llega al partido contra Dinamarca por la Nations League con la tranquilidad de tener asegurado el pase a los cuartos de final con cuatro victorias consecutivas. De todas maneras, Jorge Jesus quiere que el equipo se mantenga competitivo y, a pesar de las bajas y el retiro de Cristiano Ronaldo, buscará quedarse con un triunfo que extienda la buena racha.

Los daneses, por su parte, marchan segundos con seis puntos y están en zona de clasificación a la próxima ronda, aunque tienen a Gales y Noruega pisándoles los talones y un tropiezo podría dejarlos relegados en el grupo.

La posible alineación de Portugal vs Dinamarca

Goncalo Ramos, Portugal | Eurasia Sport Images/GettyImages

POR: Diogo Costa - La seguridad que denota en el Porto se refleja en la selección. Tiene buen juego con los pies lo cual para el partido de este sábado puede ser un plus teniendo en cuenta la presión danesa en las salidas.

LD: Diogo Dalot - Joao Cancelo está suspendido por acumulación de tarjetas asi que Dalot ocuparía el lateral derechi. El jugador del Manchester United tiene un perfil diferente al de su compañero porque tiene más disciplina defensiva que equilibra con alguna que otra incorporación al ataque.

DFC: Rúben Dias - Del otro lado va a tener a un delantero difícil de marcar por su fortaleza en el choque como lo es Rasmus Hojlund. Para evitar que vuelva a complicarle el partido va a tener que entenderse mejor con sus compañeros en la zaga y no dejar espacios.

DFC: Renato Veiga - El defensor del Villarreal construye su sociedad con Dias ladrillo a ladrillo. Es bueno leyendo en qué momento salir a detener a los rivales para evitar que ingresen a su área. Eso si, tiene que trabajar más en la salida.

LI: Nuno Tavares - El partido del sábado le representa una oportunidad de lujo para ser titular a raíz de la lesión de Nuno Mendes. Tiene una propuesta ofensiva interesante y puede aprovechar esa potencia para acompañar las jugadas por izquierda.

MC: Joao Palhinha - Lleva a los rivales al límite porque es especialista en cortar avances y disputar pelotas divididas. Estar a la par de Vitinha le da más jerarquía por la motivación que representa tener a su lado a uno de los mejores mediocampistas del mundo.

MC: Vitinha - El volante del PSG convirtió de cabeza su primer gol con Portugal contra Dinamarca hace poco más de un mes. Este reencuentro podría ser productivo una vez más, pero para eso va a necesitar de la colaboración de los defensores y de Palhinha para que le cuiden sus espaldas al pasar al ataque.

MD: Bernardo Silva - Podría estrenarse como capitán este sábado luego del retiro internacional de Cristiano Ronaldo. En el Real Madrid está jugando muy bien y podría llevar ese fútbol a la selección, donde participó poco en la última concentración.

MCO: Bruno Fernandes - Asistidor por excelencia, lleva dos pases de gol en cuatro partidos de la Nations. De a poco está volviendo a ser el de siempre, después de algunos altibajos en el United y con la selección. A su lado va a tener a jugadores ofensivos por excelencia que podrían empujarlo a jugar más de delantero que de mediocampista.

MI: Joao Félix - Marcó en tres partidos consecutivos de la Nations y le dio una asistencia a Gonçalo Ramos contra Noruega. El delantero del Al Nassr le saca provecho a las chances que se le presentan con la selección y muestra una confianza que hacía rato que no mostraba vistiendo la camiseta lusa.

DC: Gonçalo Ramos -La retirada de Cristiano Ronaldo lo deja como el delantero de referencia. Comparte la cima de los goleadores portugueses en la Nations con Félix y este sábado podría ampliar esa marca, sobre todo sabiendo que el puesto finalmente es suyo.

Así se vería la formación de Portugal (4-2-3-1)

Portero: Diogo Costa

Defensas: Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Tavares

Mediocampistas: Joao Palhinha, Vitinha

Mediapuntas: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix

Delantero: Gonçalo Ramos

Así se vería la formación de Dinamarca (4-2-3-1)

Morten Hjulmand, Dinamarca | NurPhoto/GettyImages

Portero: Mads Hermansen

Defensas: Rasmus Nissen Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle

Mediocampistas: Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand

Mediapuntas: Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy

Delantero: Rasmus Hojlund

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