La posible alineación titular de Portugal para enfrentar a Gales

Las selecciones de Gales y de Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre en el Cardiff City Stadium por la sexta y última jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026/27. Los lusos ya están clasificados a los cuartos de final, pero el sábado sufrieron un duro golpe en Braga al caer 1-4 ante Dinamarca en su primer partido después del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección. Un empate les alcanza para asegurar el primer puesto.

Enfrente estará la Gales de Craig Bellamy, que sigue peleando en la parte baja del grupo y necesita sumar. El primer cruce jugado en Lisboa en septiembre terminó 1-0 para Portugal con un gol de João Félix, en el debut de Jorge Jesus como seleccionador de los lusos.

La posible alineación de Portugal vs Gales

POR - Diogo Costa: Vivió una noche para el olvido en Braga teniendo que ir a buscar la pelota a la red cuatro veces. Pero es el mismo arquero que fue figura en Oslo, y en Cardiff buscará recuperar la seguridad que lo convirtió en el dueño indiscutible del arco portugués.

LD - Alberto Costa: Es una de las caras nuevas de la convocatoria tras el retiro de Cristiano. Fue titular en Braga, aportando frescura y recorrido.

DFC - Rúben Dias: El líder de la defensa vio la amarilla y sufrió en los duelos ante Højlund. Aún así, su experiencia es clave para reordenar una zaga que llega golpeada.

DFC - António Silva: Vuelve a la convocatoria y apunta a tener su oportunidad. Zurdo, con buena salida y mucho temple, puede ser una de las piezas del recambio generacional en Portugal.

LI - João Cancelo: Se perdió el partido ante Dinamarca por sanción y ahora que está disponible volvería para darle salida y experiencia al lateral izquierdo. En la ventana de octubre abrió la goleada en Copenhague.

MC - João Neves: Entró en el final del partido ante Dinamarca y se espera que vuelva al once para darle dinamismo al mediocampo. El centrocampista es incansable, recupera balones y conduce el juego.

MC - Vitinha: El cerebro del mediocampo portugués es un fijo en el once inicial. Viene de jugar 83 minutos contra Dinamarca, por lo que habrá que ver con qué estado físico llega a Cardiff.

MC - Bruno Fernandes: Sin Cristiano, es el gran líder del equipo y el que hereda el peso de la camiseta y la cinta de capitán. Es el jugador que dirige la orquesta de mitad de cancha para adelante.

Bruno Fernandes fue el capitán en el primer partido tras la retirada de Cristiano | Soccrates Images/GettyImages

ED - Pedro Neto: Pedro Neto repetiría como titular en el extremo derecho. A pesar de que el jugador del Chelsea no tuvo su mejor actuación ante Dinamarca, la ausencia de Bernardo Silva por lesión para este partido, le afianza en el once.

DC - Gonçalo Ramos: El nueve de este nuevo ciclo. Ya marcó en esta Nations League y sin Cristiano es la referencia de área de Jorge Jesus.

EI - João Félix: Marcó el único gol del primer cruce ante Gales en Lisboa. Es el futbolista que mejor entiende al técnico y uno de los jugadores a revalorizar ya sin CR7.

Así se vería la formación de Portugal (4-3-3)

Portero: Diogo Costa

Defensores: Alberto Costa, Rúben Dias, António Silva, João Cancelo

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

Delanteros: Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix

Así se vería la formación de Gales (4-2-3-1)

Harry Wilson | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Portero: Karl Darlow

Defensores: Connor Roberts, Chris Mepham, Ben Davies, Neco Williams

Mediocampistas: Ethan Ampadu, Jordan James

Mediapuntas: Brennan Johnson, Harry Wilson, Dan James

Delantero: David Brooks

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES